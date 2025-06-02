الإثنين 02 يونيو 2025
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محافظات

مصرع شقيقين خارجين عن القانون خلال حملة أمنية بقنا

حملة أمنية بقنا
حملة أمنية بقنا

 لقى شقيقان خارجين عن القانون مصرعهما، اليوم الإثنين، خلال مداهمة أمنية لضبط تجار المخدرات من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن قنا.

 

تفاصيل البلاغ في قنا

 وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشن حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي والأمن العام في بندر قنا

وأسفرت الحملة عن مصرع شقيقين عنصرين إجراميين س. وك، تجار مخدرات خلال تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن خلال محاولة القبض عليهما بادرا بإطلاق الرصاص على الشرطة فلقي مصرعهما. 

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات. 

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