الإثنين 02 يونيو 2025
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محافظات

إصابة ٤ أشخاص في مشاجرة بقنا

تحقيقات
تحقيقات

أصيب 4 أشخاص، اليوم الإثنين، إثر مشاجرة بين أبناء عمومة نشبت بالعصى داخل سوق مواشي في قرية الحمر والجعافرة مركز قوص، جنوب محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بنشوب مشاجرة داخل سوق المواشي في مركز قوص.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة 4 أشخاص أبناء عمومة نشبت بينهما داخل المواشي بالعصي بسبب خلافات مالية على بيع الماشية داخل السوق في قوص.

وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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