نقيب المحامين: صرف 500 جنيه منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى

أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمحامين أصحاب المعاشات، ولجميع أسر المتوفين، بواقع خمسمائة جنيه.

منحة عيد الأضحى للمحامين

وقال في قراره: "بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983

والمعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2019، تقرر صرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمحامين أصحاب المعاشات، ولجميع أسر المحامين المتوفين، بواقع 500 جنيه، يبدأ صرفها اعتبارًا من اليوم الإثنين".

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