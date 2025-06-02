أبرزها القضاء على تمرد الدعم، ومكافحة الكوليرا.. خبير بالشأن الأفريقي يحدد أولويات الحكومة الجديدة في السودان

أكد الدكتور رمضان قرني، الخبير المتخصص في الشأن الأفريقي، أن إعلان رئيس الوزراء السودانى الجديد كامل إدريس، عن 6 أولويات وطنية عاجلة في مقدمتها “الأمن القومي وهيبة الدولة بالقضاء على التمرد وكافة أشكال الميليشيات المتمردة”، يأتي في اتجاه إعادة صياغة نظام سياسي يواكب تحديات المرحلة الراهنة.

أولوية القضاء على تمرد قوات الدعم السريع

وأوضح قرني، فى تصريح لـ"فيتو"، أن تصريحات رئيس الوزراء الجديد تؤشر إلى التوجهات التالية:

أولا: أولوية القضاء على تمرد قوات الدعم السريع، ورفض الحلول السياسية معها، وهو الأمر ذاته الذي أكده رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان، ونائبه مالك عقار.

ثانيا: السعي لبناء نظام سياسي جديد يرتكز على قيم الحوار السوداني السوداني، وهي المبادئ التي تجمع عليها أغلب القوى السياسية السودانية، والداعمين الإقليميين والدوليين للحكومة.

ثالثا: تحسين الوضع الاقتصادي، بالتخطيط لزيادة الصادرات، وتفعيل الصناعات والزراعة.

رابعا: أهمية ملف إعادة الإعمار على أجندة الحكومة في ضوء التطورات التي واكبت حرب المسيرات الأخيرة من تدمير للبنى التحتية ومحطات الطاقة والكهرباء والمياه.

مكافحة الأوبئة تمثل أهمية خاصة لدى الحكومة الجديدة

وواصل الخبير بالشأن الأفريقي تصريحاته، قائلا: من المرجح أن يحظى الملف الصحي ومكافحة الأوبئة بأهمية خاصة لدى الحكومة الجديدة في ضوء تفشي وباء الكوليرا مؤخرا (عدد الإصابات اليومية في الخرطوم نتيجة الكوليرا يتراوح بين 800 و1000 حالة، مع نسبة وفيات بين 2 إلى 3%، لدرجة دعوة بعض القوى السياسية إلى إعلان السودان “منطقة كوارث”).

وتابع: يتوقع أن تحظى الحكومة في علاقاتها بمجلس السيادة بدرجة عالية من "التناغم السياسي" بالنظر إلى تاريخ الدكتور إدريس المهني ومكانته في المنظمات الدولية، وتأكيد حرصه على استدامة التناغم والانسجام بين مجلسي السيادة والوزراء.

وأضاف قرني: في ضوء إعلان رئيس الوزراء كامل إدريس، حل الحكومة تمهيدًا لتشكيل أخرى جديدة، من المستبعد أن يضم التشكيل الوزاري الجديد عناصر من كتيبتَي "البراء بن مالك"، التابعة للحركة الإسلامية، وكتيبة "درع السودان"، التي يقودها أبوعاقلة كيكل، بالنظر إلى رغبة الجيش السوداني في النأي عن الارتباط السياسي بكلا الحركتين.

وأشار إلى أنه من المرجح أن تقوم الحكومة السودانية الجديدة بتكثيف برنامج العودة الطوعية خاصة للموجودين في مصر.

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