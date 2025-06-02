مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بقنا

لقى شاب مصرعه وأصيب أثنان آخران، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم سيارة محملة رمال في موتوسيكل داخل قرية حجازة قبلي، مركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل الواقعة بقنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل في قرية حجازة قبلي مركز قوص.

وبعد الفحص تبين مصرع أحمد.ع.ص، يبلغ من العمر 28 عامًا، وإصابة آخرين صدمتهم سيارة نقل محملة رمال خلال سيرهم بالموتوسيكل في قرية حجازة قبلي مركز قوص.

وتم نقلهم إلى مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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