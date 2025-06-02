الإثنين 02 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

البداية والنهاية مع المنشاوي، خريطة تلاوات اليوم الإثنين بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم.فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأثنين 6 ذي الحجة 1446 هـ الموافق 2 يونيو 2025 عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

الساعة  ٠٨:٥٤  تلاوة للقارئ  محمد صديق المنشاوي  ما تيسر من سورة الأنعام ومدة التلاوة ٣٠ ق

الساعة  ١٠:٠٠ تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي  ما تيسر من سورة الأنعام ومدة التلاوة  ٣٠ ق

الساعة  ١٠:٤٥ تلاوة للقارئ   محمد صديق المنشاوي   ما تيسر من سورة الأعراف ومدة التلاوة  ٢٩ ق
الساعة   ١١:١٧  تلاوة للقارئ   محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأعراف ومدة التلاوة ٢٧ ق

الساعة ١٣:٣٣ تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي الأعراف - الأنفال ومدة التلاوة  ٣٠ق

الساعة  ١٥:٠٩  تلاوة للقارئ  محمد صديق المنشاوي  ما تيسر من سورتي الأنفال - التوبة ومدة التلاوة  ٣٠ ق.
الساعة  ٠١:٠٠  تلاوة للقارئ  محمد صديق المنشاوي  ما تيسر من سورة التوبة ومدة التلاوة  ٣٠ ق

الساعة  ٠٢:١٨  تلاوة للقارئ  محمد صديق المنشاوي  ما تيسر من سورتي التوبة - يونس ومدة التلاوة  ۲۸ ق

الساعة  ٠٤:٥٠  تلاوة للقارئ  محمد صديق المنشاوي  ما تيسر من سورتي يونس - هود ومدة التلاوة ۲۸ ق


الساعة  ٠٣:٢٣  تلاوة للقارئ  محمد صديق المنشاوي  ما تيسر من سورة هود ومدة التلاوة  ۲۷ ق

والمصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية: قالون الساعة 20:14

يليه المصحف المرتل للشيخ عبدالباسط عبدالصمد برواية  : ورش   الساعة 21:00

أما  الختمة المرتلة متعددة القراء  فستكون الساعة 01:53 تلاوة للقارئ  محمود حسین منصور من الآية ۱۹ من سورة الشورى وحتى الآية ٨٣من سورة الزخرف ۲۹ ق

تلاوات القرآن المجود 


00: 8 (ص)تلاوة للشيخ  محمود خليل الحصرى وما تيسر من فاتحة الكتاب وأول سورة البقرة  30ق

19:07( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى  وماتيسرمن سورتي  النساء المائدة 45ق
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  محمد صديق المنشاوى وماتيسرمن سورة الفرقان    45ق

024:15(بعد منتصف الليل) للشيخ  محمد عبدالعزيز حصان وماتيسرمن سورتي الأحقاف محمد 44ق

02:48(قبل الفجر) للشيخ  على حجاج السويسى وما تيسرمن سورة آل عمران 30ق.

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إذاعة القرآن الكريم عمالقة التلاوة الخريطة الكاملة للتلاوات

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