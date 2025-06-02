البداية والنهاية مع المنشاوي، خريطة تلاوات اليوم الإثنين بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأثنين 6 ذي الحجة 1446 هـ الموافق 2 يونيو 2025 عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

الساعة ٠٨:٥٤ تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأنعام ومدة التلاوة ٣٠ ق

الساعة ١٠:٠٠ تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأنعام ومدة التلاوة ٣٠ ق

الساعة ١٠:٤٥ تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأعراف ومدة التلاوة ٢٩ ق

الساعة ١١:١٧ تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأعراف ومدة التلاوة ٢٧ ق

الساعة ١٣:٣٣ تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي الأعراف - الأنفال ومدة التلاوة ٣٠ق

الساعة ١٥:٠٩ تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي الأنفال - التوبة ومدة التلاوة ٣٠ ق.

الساعة ٠١:٠٠ تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة التوبة ومدة التلاوة ٣٠ ق

الساعة ٠٢:١٨ تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي التوبة - يونس ومدة التلاوة ۲۸ ق

الساعة ٠٤:٥٠ تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي يونس - هود ومدة التلاوة ۲۸ ق



الساعة ٠٣:٢٣ تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة هود ومدة التلاوة ۲۷ ق

والمصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية: قالون الساعة 20:14

يليه المصحف المرتل للشيخ عبدالباسط عبدالصمد برواية : ورش الساعة 21:00

أما الختمة المرتلة متعددة القراء فستكون الساعة 01:53 تلاوة للقارئ محمود حسین منصور من الآية ۱۹ من سورة الشورى وحتى الآية ٨٣من سورة الزخرف ۲۹ ق

تلاوات القرآن المجود



00: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من فاتحة الكتاب وأول سورة البقرة 30ق

19:07( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وماتيسرمن سورتي النساء المائدة 45ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمد صديق المنشاوى وماتيسرمن سورة الفرقان 45ق

024:15(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبدالعزيز حصان وماتيسرمن سورتي الأحقاف محمد 44ق

02:48(قبل الفجر) للشيخ على حجاج السويسى وما تيسرمن سورة آل عمران 30ق.

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