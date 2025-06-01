الأحد 01 يونيو 2025
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أخبار مصر

السيسي يهنئ فريق بيراميدز بفوزه بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي فريق بيراميدز المصري لكرة القدم بفوزه بدوري أبطال أفريقيا.

وفاز فريق بيراميدز المصري على فريق صن داونز الجنوب أفريقي اليوم الأحد في إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا بهدفين مقابل هدف بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق فى جنوب أفريقيا، ما عزز فرص الفريق السماوي فى حسم اللقب القاري الأول فى تاريخه.

 

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السيسي فريق بيراميدز دوري أبطال أفريقيا كرة القدم

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