شاهد، احتفالات لاعبي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا، واصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، احتفالاتهم بكأس دوري الأبطال الأفريقي، بعد التفوق على صن داونز الجنوب أفريقي في نهائي البطولة القارية.

وتوج نادي بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك على حساب فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

وفاز بيراميدز على صن داونز، بنتيجة 2-1، مساء الأحد، على ملعب 30 يونيو، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان بيراميدز قد تعادل بنتيجة 1-1 مع صن داونز، الأسبوع الماضي، في لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا.

بيراميدز رابع نادي مصري بحصد لقب دوري أبطال أفريقيا

ويعد هذا هو اللقب القاري الأول في تاريخ بيراميدز، بينما يعد ثاني ألقابه بشكل عام.

وأصبح بيراميدز، رابع الأندية المصرية تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الإسماعيلي والأهلي والزمالك.

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