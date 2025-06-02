الإثنين 02 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موعد إجراء المقابلات للمتقدمين لمنصب رئيس جامعتي الغردقة والعريش

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو
ads

قررت لجنة اختيار القيادات الجامعية أن تكون المقابلات للمتقدمين لمنصب رئيس الجامعة للجامعات الآتية:

1- جامعة العريش، يوم السبت الموافق 21/6/2025 في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات، على أن تكون المقابلات طبقا للقائمة. 

2- جامعة الغردقة، يوم الإثنين الموافق 23/6/2025 في تمام الساعة الثالثة عصرًا بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات، على أن تكون المقابلات طبقا للقائمة. 

 

الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح لمنصب رئيس جامعة

 وكان المجلس الأعلى للجامعات، حدد مجموعة من المستندات المطلوب أن يتقدم بها المرشح لرئاسة أي جامعة من الجامعات الخمس، للجنة اختيار القيادات الجامعية، وجاءت كالتالي:

  • نسخة أصل و9 صور من السيرة الذاتية للمرشح باللغتين العربية والإنجليزية، وتشمل الأبحاث والمهارات العلمية، والإشراف على الرسائل العلمية، والمشروعات البحثية المشارك فيها، والتعاون الخارجي، وبناء الشراكات، والمشاركة في مشروعات تطوير التعليم.
  • نسخة أصل و9 صور من بيان حالة للمرشح، مبين به الإعارات والإجازات، والمهمات العلمية في الخارج، والجزاءات، بشرط أن يكون موقع ومختوم من الجامعة.
  • نسخة أصل و9 سور من خطة المرشح لتطوير الجامعة خلال فترة رئاسته في حال تم اختياره.
    وتقدم كل الأوراق والمستندات السابقة على 10 أسطوانات مدمجة أو فلاشات.
  • ويقدم المرشح مستند أصل بشهادة قانونية، تبين عدم إحالته لمجلس تأديب وعدم توقيع جزاءات عليه ولا تحقيقات، وأنه غير محال للمحاكمة الجنائية، وتكون الشهادة من خلال الشئون القانونية بالجامعة.
  • يقدم المرشح 2 صورة لبطاقة الرقم القومي.
  • يقدم المرشح 1 صورة شخصية حديثة له.
  • ونسخة واحدة من سيرة ذاتية مختصر له باللغة العربية.

وأكد المجلس أنه يحق للمرشح أو من ينوب عنه تقديم تلك الأوراق والمستندات لأمانة المجلس الأعلى للجامعات، مع مراعاة تقديم الأوراق بالترتيب المذكور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القيادات الجامعية الاعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات أمانة المجلس الأعلى للجامعات جامعة الغردقة جامعة العريش لجنة إختيار القيادات

مواد متعلقة

السيرة الذاتية للدكتور السيد تاج الدين القائم بأعمال رئيس مدينة زويل الجديد

وزير التعليم العالي يكلف الدكتور السيد تاج الدين بتسيير أعمال مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

منح لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالجامعات الحكومية والخاصة

اختبارات القدرات 2025، الكليات التي تشترطها وضوابطها وخطوات التسجيل لها

"التعليم العالي" تعلن مد فترة التقدُّم لمبادرة تحالف وتنمية

منها قواعد تنسيق القبول، أبرز قرارات المجلس الأعلى للجامعات (إنفوجراف)

جامعة النيل تطلق النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة 3 يونيو

الأعلى للجامعات يعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025 - 2026

الأكثر قراءة

مصري الجنسية، وسائل إعلام أمريكية تكشف هوية منفذ الهجوم على مسيرة داعمة للاحتلال

أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة

بوتين يهاجم زيلينسكي ويصفه بالمهرج ويتوعده: قريبًا سوف تهتز القارة الأوروبية (فيديو)

سميح ساويرس: جمال وعلاء مبارك عمرهم ما مدوا إيديهم على مليم في مصر (فيديو)

تعرف على حالات قبول الاستئناف على أحكام الجنح وإجراءات المعارضة

حد التحويل اليومي والشهري عبر تطبيقات البنوك

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم وانخفاض ورق العنب في سوق العبور

حالات سقوط العقوبة عن المتهم وشروط رد الاعتبار وفقا للقانون

خدمات

المزيد

حالات سقوط العقوبة عن المتهم وشروط رد الاعتبار وفقا للقانون

تعرف على حالات قبول الاستئناف على أحكام الجنح وإجراءات المعارضة

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب 3 جنيهات في سوق العبور

تعرف على الشروط الجديدة للتشغيل بالداخل والخارج وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

من أجل النجمة الأولى.. ماذا قدم بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية