نظر جلسة محاكمة عاطلين بتهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة في الساحل

تنظر اليوم الإثنين محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة عاطلين بتهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة بمنطقة الساحل.



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن استغاثة من وجود متعاطين للمواد المخدرة بمنطقة الساحل.

بالفحص تم تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على الحشيش المخدر وأقراص الترامادول واعترفا بحيازتهما بغرض التعاطي والاتجار واتخاذهما من منطقة الساحل مكانا لترويجها على عملائهما.



وأضاف المتهمان أنهما اتجها إلى تجارة المواد المخدرة لتحقيق مكاسب غير مشروعة وبشكل سريع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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