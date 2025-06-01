الأحد 01 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

لؤي يحيي حفلًا غنائيا بالإسكندرية ثالث أيام عيد الأضحى

لؤي
لؤي

يقيم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، احتفالية عيد الأضحى، والتي يقوم بإحيائها ميجا ستار "لؤي" ثالث أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية.

تقام الاحتفالية تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

من جانبه، قال الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية أن قطاع الفنون الشعبية بصدد عمل مجموعة من الحفلات خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

 

واستكمل "عبدالمنعم": تم الإتفاق مع النجم "لؤي" لإحياء حفل البيت الفني للفنون الشعبية وذلك ثالث أيام عيد الأضحى على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية.

ويقام في الفصل الأول من الاحتفالية استعراض "الدنيا ربيع" تقدمه الفنانة ندى بهجت بمشاركة الفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية.

ويقام خلال الفصل الثاني فقرة تقدمها الفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية.

ويصعد في الفصل الثالث من الاحتفالية ميجا ستار "لؤي"، الذي سيقدم مجموعة من أغانيه المميزة والمحببة لدى الجمهور.

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ألبوم لؤي أجدد أغاني لؤي لؤي

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