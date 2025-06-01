الشوربجي أمام ثقافة الشيوخ: التوصل إلى تسوية الديون التجارية لجميع المؤسسات الصحفية

أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة تعمل على استقرار المؤسسات الصحفية القومية مشددا على عدم المساس بالصحف المطبوعة الرئيسية والعمل على دعمها لكى تستمر فى أداء دورها التاريخي.



وأضاف الشوربجي خلال اجتماع لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ اليوم برئاسة الدكتور محمود مسلم أن الهيئة تهتم بالتوازن المالي وتدعم الاستثمارات والاستفادة من الأصول داخل المؤسسات القومية معلنا عن استكمال إجراءات إنشاء مدرسة دولية لمؤسسة دار التحرير بالعبور.



مستحقات هيئة التأمينات

وأضاف خلال كلمته أنه تم التوصل الى تسوية بشأن الديون التجارية لجميع المؤسسات وسداد جزء كبير من مستحقات هيئة التأمينات وطالب بإصدار تشريع لحل مشكلة مديونية الضرائب لدى المؤسسات الصحفية القومية.



وتابع الشوربجي: نسعى برغم الصعوبات تذليل من خلال التوازن المالي والمؤسسات القومية ليست صحفيين فقط لكن هنا مشاكل للعمال والاداريين وهناك مشروعات المؤسسات نقوم بها بالمشاركة مع القطاع الخاص وهناك العديد من المشروعات الاخرى مثل جامعة لأهرام الكندية كما تم إنشاء الراديو الرقمي بالله ام وهناك خطوات مهمة وانشاء صفحات للسوشيال والتعاقد مع شركات إدارتها.



عمل دورات تدريبية لجميع صحفي المؤسسات القومية

وقال الشوربجي: إن صحفيي الصحف القومية لم يكونوا مؤهلين في البداية للصحافة الرقمية وتم عمل دورات تدريبية لجميع صحفي المؤسسات القومية ومع الأكاديمية الوطنية للتدريب وسنحافظ على الصحافة الورقية بجانب الصحافة الرقمية ولا إلغاء للصحف الورقية ولو تم زيادة طباعة الأخبار والأهرام سيزيد التوزيع وبالتالي الصحف الورقية مستمرة مع الصحافة الرقمية.

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