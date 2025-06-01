الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ قنا يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب

الدكتور حازم عمر،
الدكتور حازم عمر، فيتو

ترأس الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات واللغات، وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، رقم ١٧٨ لسنة ٢٠٢٥، بشأن تشكيل مجلس إدارة المركز، وضمن جهود المحافظة لتفعيل دور المركز في تنمية القدرات البشرية.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار المالي للمحافظ محمود حمدان، إلى جانب  عبدالرحيم محمد يوسف، مستشار المحافظ للمعلومات، وأحمد عبدالعاطي مدير إدارة الموارد البشرية، وحمدي حسين مدير الشؤون المالية والإدارية، وأحمد يوسف مدير مركز المعلومات وجيهان عبد الوهاب بالشؤون القانونية.

 

مناقشة الهيكل الإداري المقترح بقنا

استعرض المجلس خلال الاجتماع الأهداف العامة للمركز وخطة العمل للفترة المقبلة، إلى جانب مناقشة الهيكل الإداري المقترح وتحديد الاحتياجات التشغيلية اللازمة، كما تم بحث عدد من البروتوكولات المُبرمة مع جهات خارجية، من بينها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجامعة جنوب الوادي، في إطار تعزيز التعاون والتكامل المؤسسي.

ووجّه نائب محافظ قنا، بضرورة تشكيل قاعدة بيانات دقيقة للمتدربين، بهدف الاستفادة من قدراتهم في المشروعات التنموية التي تنفذها المحافظة مستقبلًا.

وعقب الاجتماع، قام الدكتور حازم عمر، بجولة تفقدية داخل المركز شملت قاعات الحاسب الآلي، وتكنولوجيا المعلومات، واللغات، للوقوف على حالتها الفنية ومدى جاهزيتها لاستقبال المتدربين.

ومن جانبه أكد نائب المحافظ في ختام الجولة، على أهمية تطوير المركز بما يُسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية، ويعزز من فرص التمكين الرقمي لشباب المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم جامعة جنوب الوادي حازم عمر نائب محافظ قنا قنا

مواد متعلقة

تعليم قنا تحرر محاضر لـ 5 طلاب بسبب الهواتف المحمولة

مقتل عامل بطلق ناري في قنا

الأطباء: مستشفى قنا العام تعامل باحترافية مع ولادة قيصرية لمصابة بالإيدز

القبض على شاب متهم بقتل شخص وإصابة شقيقيه في قنا

الأكثر قراءة

سيندم الجميع دون استثناء، رسالة غامضة لتوفيق عكاشة تثير المخاوف

كأس دوري أبطال أفريقيا يزين ستاد الدفاع الجوي قبل مباراة بيراميدز وصن داونز (صور)

قناة مجانية تنقل مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025

تكليفات رئاسية مهمة للحكومة

بث مباشر مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025

أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأحد 1 يونيو 2025

شركة مقاولات عرضت خدماتها مجانًا، تفاصيل جديدة في واقعة التنقيب عن الآثار داخل قصر ثقافة بالأقصر

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 1 يونيو 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأحد 1 يونيو 2025

تباين سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط في البورصة والشركات اليوم الأحد

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 1 يونيو 2025 (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد 1-6-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تشغيل الأتوبيس الترددي.. النقل تحذر المواطنين من 4 سلوكيات خاطئة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الاشتراك في الأضحية، وكم عدد الأشخاص؟ الأزهر يجيب (فيديو)

تفسير رؤية نزول اللبن من الثدي في المنام وعلاقتها بالحظ الجيد والرزق الوفير

برنامج دين حياة.. رمضان البيه يتحدث عن المعاني الروحية في الشعائر والمناسك (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية