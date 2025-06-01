نائب محافظ قنا يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب

ترأس الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات واللغات، وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، رقم ١٧٨ لسنة ٢٠٢٥، بشأن تشكيل مجلس إدارة المركز، وضمن جهود المحافظة لتفعيل دور المركز في تنمية القدرات البشرية.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار المالي للمحافظ محمود حمدان، إلى جانب عبدالرحيم محمد يوسف، مستشار المحافظ للمعلومات، وأحمد عبدالعاطي مدير إدارة الموارد البشرية، وحمدي حسين مدير الشؤون المالية والإدارية، وأحمد يوسف مدير مركز المعلومات وجيهان عبد الوهاب بالشؤون القانونية.

مناقشة الهيكل الإداري المقترح بقنا

استعرض المجلس خلال الاجتماع الأهداف العامة للمركز وخطة العمل للفترة المقبلة، إلى جانب مناقشة الهيكل الإداري المقترح وتحديد الاحتياجات التشغيلية اللازمة، كما تم بحث عدد من البروتوكولات المُبرمة مع جهات خارجية، من بينها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجامعة جنوب الوادي، في إطار تعزيز التعاون والتكامل المؤسسي.

ووجّه نائب محافظ قنا، بضرورة تشكيل قاعدة بيانات دقيقة للمتدربين، بهدف الاستفادة من قدراتهم في المشروعات التنموية التي تنفذها المحافظة مستقبلًا.

وعقب الاجتماع، قام الدكتور حازم عمر، بجولة تفقدية داخل المركز شملت قاعات الحاسب الآلي، وتكنولوجيا المعلومات، واللغات، للوقوف على حالتها الفنية ومدى جاهزيتها لاستقبال المتدربين.

ومن جانبه أكد نائب المحافظ في ختام الجولة، على أهمية تطوير المركز بما يُسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية، ويعزز من فرص التمكين الرقمي لشباب المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.