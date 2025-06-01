تعليم قنا تحرر محاضر لـ 5 طلاب بسبب الهواتف المحمولة

وجه هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة قنا، بتطبيق القانون رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠ وكذلك القرار الوزاري رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٨ والمعنيين بمكافحة الإخلال بأعمال الإمتحانات حيال خمسة طلاب بإدارة دشنا التعليمية ضبط في حوزتهم هواتف محمولة أثناء انعقاد لجنة امتحان الشهادة الإعدادية اليوم الأحد.

وشدد على تكليف إدارتي الشئون القانونية والتطوير التكنولوجي بدشنا بفحص الهواتف وتحرير محاضر بمحتواها وإرسالها في حرز مؤمن إلى لجنة النظام والمراقبة.

الشروع في الغش أو الاستفادة منه بقنا

وأكد الصابر أنه لا تهاون في التطبيق الحازم للقرار الوزاري الذي يعاقب على الشروع في الغش أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه أو الاعتداء بالقول أو بالفعل على القائمين بأعمال المراقبة والملاحظة باللجان من أجل إحكام السيطرة على اللجان وضمان حسن سير أعمال الامتحانات في سهولة ويسر.

ضبط مدير تعليم قنا الهواتف بحوزة الطلاب أثناء مفاجئته لبعض اللجان بإدارة دشنا التعليمية برفقة طارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية وحسن غريب مدير إدارة المتابعة ومحمد نصر الدين مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة ومنصور أبو جبل مدير إدارة الأمن، ونوه إلى تفتيش الطلاب قبل الدخول الى اللجنة وتنظيم دخولهم وتفتيش دورات المياه بصفة دورية ومتابعة الخروج من اللجنة في الموعد المحدد قانونًا.

يذكر أن الوكيل تابع في ثاني أيام امتحان الشهادة الإعدادية اللجان المنعقدة بمدارس السادات الإعدادية المشتركة ودشنا الابتدائية بنات ومصنع سكر دشنا الثانوية ومصنع سكر دشنا الإعدادية، كما لم تسجل غرفة عمليات المديرية المشكلة برئاسة سمية عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية أي شكاوى تتعلق بمحتوى اسئلة امتحان مادة الجبر في اللجنة الأولى والدراسات في اللجنة الثانية.

ويستعد الطلاب لأداء امتحان مادة العلوم في اللجنة الأولى بامتحان الغد بينما يؤدون التربية الدينية في اللجنة الثانية.

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