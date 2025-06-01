اتحاد السلة يوقف لاعب الأهلي ويغرمه ماليا

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة إيقاف عمرو زهران لاعب كرة السلة بالنادي الأهلي مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه في مباراة الأمس بنهائي دوري السوبر.

وسيغيب عمرو زهران عن مباراة الأهلي والاتحاد السكندري الحاسمة للقب دوري السوبر لكرة السلة اليوم بعد إيقافه.

عمرو زهران كان قد تعدى على محترف سلة الاتحاد السكندري كايل فيناليس خلال مباراة الأمس التي انتهت بفوز الأهلي.

وتشير نتيجة السلسلة إلى التعادل 2/2، حيث أنهى الاتحاد المباراة الأولى لصالحه بنتيجة 83/73، بينما فاز الأهلي في المباراة الثانية بنتيجة 88/76، قبل أن يعود ويتقدم الاتحاد وينهي اللقاء الثالث بنتيجة 76/73، ثم فاز الأهلي في المباراة الرابعة بنتيجة 75/71، ليتم اللجوء للمباراة الفاصلة، لحسم الفائز بلقب دوري السوبر لكرة السلة.

ويعتمد أوجستي بوش بشكل أساسي على عمرو زهران في المهام الدفاعية والمراقبة القوية لمفاتيح لعب فريق الاتحاد السكندري، ومن المتوقع أن يتأثر المارد الأحمر بغيابه بشكل كبير.

ضربة قوية للاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي

وعلى الجانب الآخر، تلقى فريق الاتحاد السكندري ضربة قوية قبل ساعات قليلة من خوض مباراة هامة أمام الأهلي، في الجولة الخامسة والأخيرة من سلسلة مواجهات نهائي دوري السوبر للموسم الحالي 2024 /2025.

وكشف الاتحاد السكندري عن تأكد تعرض هيثم كمال كابتن الفريق لإصابة قوية عبارة عن قطع في غضروف الركبة، ليغيب عن مواجهة فريقه اليوم أمام النادي الأهلي

وتعرض هيثم كمال للإصابة خلال مشاركته مع فريقه أمام الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، ضمن الجولة الرابعة من سلسلة نهائي دوري السوبر.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الخامسة مساء، على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وتشير النتيجة الآن إلى تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري بنتيجة (2-2)، في سلسلة مواجهات الدور النهائي، ويتوج الفائز من مواجهة اليوم بلقب دوري السوبر للموسم الحالي.

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