البترول تشارك في مؤتمر تكنولوجيا الطاقة الأفريقي 2025

في إطار المحاور الأساسية لوزارة البترول والثروة المعدنية، والمتضمنة تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، شارك الجيولوجي علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ، في النسخة الثانية من مؤتمر تكنولوجيا الطاقة الأفريقي الذي عُقد بالعاصمة الغانية "أكرا"، وذلك نيابةً عن السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، حيث عقد المؤتمر هذا العام خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو 2025، تحت شعار "الابتكار والاستثمار والتنفيذ".

أهمية الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة في مزيج الطاقة العالمي



وخلال مشاركته كمتحدث رئيسي في الجلسة الوزاية رفيعة المستوى للمؤتمر تحت عنوان " تمكين التقدم في إفريقيا: توجيه السياسات والتجارة والتمويل لتحول الطاقة في ظل الديناميكيات السياسية"، أكد الدكتور علاء البطل على أهمية الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة في مزيج الطاقة العالمي، وأن القارة الافريقية تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي والبترول، مما يجعلها لاعبًا مهمًا في مشهد الطاقة العالمي. وأشار البطل إلى المزايا النسبية للغاز الطبيعي كمصدر للطاقة، فضلًا عن أهمية استخدامه كمادة خام لإنتاج الأسمدة والمواد الكيميائية لتعظيم قيمته المضافة ودعم الاقتصاد الوطني. كما أكد البطل على ضرورة الاستمرار في وضع احتياطيات الغاز غير المستغلة في أفريقيا كعنصر أساسي لتحقيق أمن الطاقة والاستدامة في أفريقيا والعالم، وذلك بالتوازي مع تسليط الضوء على إمكانات القارة الأفريقية في مجال إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر لجذب المزيد من الاستثمارات المستدامة في إطار دعم أهداف خفض الكربون العالمية.

وفي إطار أهمية توفير مصدر للطاقة للطهي النظيف، خاصة وأن القارة الأفريقية تواجه تحدي كبير في فقر الطاقة وتوفير وقود نظيف للطهي، أشار البطل أن مصر لديها قصة نجاح كبيرة في التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف للطهي، موضحًا نجاح الدولة في توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 15 مليون وحدة عبر محافظات مصر. كما أبرز البطل دعم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لتوصيل الغاز للقرى ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها السيد رئيس الجهورية في يناير 2019. وقد أضاف البطل بأن توصيل الغاز للمنازل يعزز من العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة، فضلًا عن تخفيض الفاتورة الاستيرادية للحكومة عن طريق استبدال البوتاجاز المستورد بالغاز الطبيعي المحلي.

أهمية التعاون بين الدول الأفريقية لتعزيز التنمية المستدامة والنمو



وفي ختام الجلسة، أكد دكتور علاء البطل على أهمية التعاون بين الدول الأفريقية لتعزيز التنمية المستدامة والنمو، مشيرأ في هذا الصدد بأن تعزيز التعاون الإقليمي وخفض الانبعاثات يعتبران من المحاور الأساسية لوزارة البترول والثروة المعدنية. كما أشار إلى ما أكد عليه السيد وزير البترول والثروة المعدنية خلال مشاركة سيادته بالقمة العاشرة للطاقة بإفريقيا، وذلك بشأن أهمية تضافر الجهود بين دول القارة والدور المهم لبناء الشراكات مع الحكومات وشركات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات وموارد القارة الإفريقية. كما أوضح البطل ضرورة الاستفادة من خبرات وقصص نجاح جميع الدول الأفريقية لدعم جهود القارة لتحقيق نمو مستدام وازدهار للمجتمعات، معربًا عن ترحيب مصر بتعزيز التعاون الإقليمي عبر القارة الأفريقية، لا سيما لمشاركة التجارب وقصص النجاح من أجل دعم وتطوير قطاع الطاقة الأفريقي.



وقد شارك بالجلسة لفيف من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بالطاقة في الدول الافريقية مثل السيد وزير الطاقة والتحول الأخضر لغانا، السيد وزير الدولة للموارد البترولية (الغاز) لنيجيريا، السيد وزير المناجم والطاقة والبترول لساحل العاج، السيد الأمين العام لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول (الأبو)، السيد رئيس مجلس إدارة مؤتمر تكنولوجيا الطاقة الأفريقي، والرئيس التنفيذي لغرفة الطاقة الإفريقية.

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