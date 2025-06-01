رصد حالات غش في 5 إدارات تعليمية أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

أعلن تعليم الدقهلية عن رصد عدد من حالات الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، من خلال فريق غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية داخل 5 إدارات تعليمية مختلفة.

رصد حالات غش في 5 إدارات تعليمية بالدقهلية

حيث تم رصد بعض محاولات الغش بإدارات السنبلاوين - أجا - ميت غمر - نبروه - المنزلة، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل إدارتي المتابعة والشئون القانونية.

وتستمر المتابعة اليومية على مدار فترة الامتحانات بهدف دعم الانضباط وتوفير أجواء مناسبة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في ظروف مستقرة ومريحة.

وأوضح المهندس محمد الرشيدي، وكيل تعليم الدقهلية، أنه تم رصد محالات غش في إدارات: السنبلاوين - أجا - ميت غمر - نبروه - المنزلة.

غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى من صعوبة الامتحان

وأكد وكيل تعليم الدقهلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب على الفور، مؤكدًا أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى من صعوبة الامتحان.

126ألفًا و393 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية في الدقهلية

وانطلق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، أمس السبت، حيث يبلغ عدد الطلاب 126 ألفًا و393 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة.

تطبيق التعليمات الوزارية الخاصة بتنظيم سير امتحانات الشهادة الإعدادية

ووجه المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، بضرورة تطبيق التعليمات الوزارية الخاصة بتنظيم سير امتحانات الشهادة الإعدادية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سرية الامتحانات.

كما وجه بتطبيق القواعد المنظمة بكل دقة، ومنع اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين، والتنبيه على رؤساء اللجان بخلق جو مناسب للعملية الامتحانية والسيطرة على اللجان، وتوفير التعزيزات اللازمة للجان فورًا.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تحقيق الانضباط الكامل بدءً من البوابة الرئيسية للجنة، وحتى داخل جميع اللجان، ومنع دخول أو خروج أي شخص من وإلى اللجنة أثناء سير الامتحان، والتواصل المباشر والربط بين غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وذلك لسرعة التدخل وحل أي مشكلة قد تواجه سير الامتحانات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.