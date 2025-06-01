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رياضة

قتيلان و200 مصاب في احتفالات جماهير باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا

احتفالات جماهير باريس
احتفالات جماهير باريس سان جيرمان، فيتو

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد، أن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 500 شخص خلال الاحتفالات بفوز فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا، وأكدت الأنباء مقتل شخصين وإصابة نحو 200.

احتفالات صاخبة في باريس 

وانطلقت احتفالات صاخبة في جميع أنحاء العاصمة الفرنسية وضواحيها، مساء أمس السبت، بعد أن سحق سان جيرمان منافسه إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 0/5 ليحقق أول ألقابه في دوري أبطال أوروبا، لكن المناوشات اللاحقة مع الشرطة كادت أن تلقي بظلالها على الاحتفالات.

خسائر الاحتفالات بلقب دوري أبطال أوروبا 

وكانت التقديرات الأولية لوزارة الداخلية حتى صباح اليوم تشير إلى اعتقال 559 شخصا من بينهم 491 في باريس، مما أدى إلى وضع 320 شخصا رهن الاحتجاز لدى الشرطة، 254 منهم في العاصمة.

وشهد شارع الشانزليزيه تحطيم مواقف للحافلات وإطلاق مقذوفات على شرطة مكافحة الشغب التي أطلقت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه نحو الحشود المتزايدة مع نزول آلاف من المشجعين إلى الشارع الذي يضم عددا كبيرا من المتاجر.

 

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باريس سان جيرمان باريس دوري ابطال اوروبا وزارة الداخلية الفرنسية

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