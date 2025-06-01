افتتاح قصر ثقافة أخميم في سوهاج بالطبل البلدي والمزمار (فيديو وصور)

قدمت فيتو بثا مباشرا عن افتتاح الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، قصر ثقافة أخميم، بحضور اللواء خالد اللبان، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وضمن خطة سلسلة افتتاحات الوزارة لعدد من المواقع الثقافية على مستوى الجمهورية وتم استقباله بالطبل والمزمار البلدي.



بالطبل البلدي والمزمار.. افتتاح قصر ثقافة اخميم بحضور وزير الثقافة ومحافظ سوهاج

وتفقدا محتويات قصر ثقافة أخميم، الذي يقع على مساحة 300 م²، ويتكون من ثلاثة طوابق تشمل مكتبة عامة وتضم أجزاء من المكتبة الخاصة بكل من "الكاتب الصحفي منير عامر، الدكتور جابر عصفور "، ومكتبة طفل، وقاعة للفنون التشكيلية، ونادي العلوم، ونادي التكنولوجيا والمعلومات، وناديًا للمرأة، وقاعة للأنشطة الفنية المتنوعة.

وزير الثقافة ومحافظ سوهاج يفتتحان بيت ثقافة أخميم بعد تطويره ورفع كفاءته

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن قصور وبيوت الثقافة تمثل مراكز إشعاع ثقافي مهمة في المحافظات، وتلعب دورًا محوريًا في بناء الوعي وتنمية الإنسان، انطلاقًا من رؤية الدولة المصرية لدور الثقافة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن الوزارة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير ورفع كفاءة عدد من المواقع الثقافية في المحافظات، وإعادة افتتاحها تباعًا خلال الفترة المقبلة، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الثقافية والفنية، بما يسهم في اكتشاف الموهوبين في مجالات الفنون والآداب من أبناء الوطن وصقل مهاراتهم من خلال تلك المواقع.

كما وجّه وزير الثقافة الشكر لمحافظ سوهاج، على دعمه الكامل لإنهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة بيت ثقافة أخميم، وكذلك دعمه المستمر للأنشطة الثقافية والفنية التي تنفذها الوزارة في مختلف قرى ومراكز المحافظة.

ومن جانبه أكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أن قصر ثقافة أخميم يُعدّ صرحًا جديدًا يُضاف إلى رصيد سوهاج الثقافي والحضاري، مشيرا إلى أن هذا القصر ليس مجرد مبنى، بل هو منارة للعلم والفن والمعرفة، وملتقى لأبناء هذا الوطن المبدعين والطموحين.

وأضاف: “نؤمن بأن الثقافة هي ركيزة من ركائز التنمية الشاملة، وهي السلاح الحقيقي لبناء وعي مجتمعي مستنير، مؤكدا أن هذا المشروع يعكس التزام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المشروعات الثقافية في كل ربوع الجمهورية، لا سيما في صعيد مصر”.

ووجه "سراج" الشكر والتقدير لمعالي وزير الثقافة، ولكل من ساهم في خروج هذا المشروع إلى النور، داعيًا أبناء أخميم للاستفادة من هذا الصرح، والمشاركة الفاعلة في أنشطته، ليكون نقطة انطلاق لطاقات الشباب ومواهبهم.

وأكد اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة أن افتتاح بيت ثقافة أخميم يعد ترجمة حقيقية لرؤية الدولة المصرية ووزارة الثقافة نحو تعميم العدالة الثقافية، وأضاف أن وزارة الثقافة، من خلال الهيئة تعمل على إنشاء وتطوير بنية تحتية ثقافية حديثة ومؤهلة، تتيح للمواطنين فرصا متكافئة في الوصول إلى المعرفة والإبداع، وتعزز من دور المؤسسات الثقافية كمنصات حوار وتنوير، في قلب المدن والقرى على حد سواء.

وأوضح الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، أن بيت ثقافة أخميم يأتي ضمن خطة استراتيجية شاملة تستهدف إعادة توزيع الموارد والخدمات الثقافية على نحو يلبي احتياجات المجتمعات المحلية، ويرفع من كفاءتها التفاعلية مع المنتج الثقافي، ويمكن أفرادها من التعبير والإبداع ضمن بيئة مجهزة ومعاصرة.

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