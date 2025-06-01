حقيقة تداول امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بالجيزة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور مدعين أنها تخص امتحان مادة الهندسة الذى يؤديه طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالجيزة، اليوم الأحد.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وبدورها نفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بقيادة سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، صحة الورقة وأنها لا تمت بصلة لامتحان مادة الهندسة التى يؤديها الطلاب الآن داخل لجان الامتحانات.

الجيزة بدون غش والامتحان في مستوى الطالب المتوسط

ويؤدى طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية 2025، حيث يؤدى الطلاب اليوم الأحد امتحان مادتي الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، ويعقبه امتحانات مادة الهندسة لمدة ساعتين.



وتمت أعمال التفتيش للطلاب والطالبات قبل الدخول لمقار اللجان للتأكد من عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو الساعات الذكية، لداخل اللجان، لمنع أعمال الغش وفقا لقرار وزير التربية والتعليم.

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