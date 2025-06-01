الأحد 01 يونيو 2025
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أخبار مصر

تبدأ بـ 5 جنيه، في أول أيام تشغيله تعرف على أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي

الاتوبيس الترددى
الاتوبيس الترددى

الأتوبيس الترددى، انتهت  وزارة النقل بالتعاون مع النقل البرى والجهات المشغلة لمشروع الأتوبيس الترددي من السياسة التسعيرية للمحطات 

و تقرر الاستعانة بتجارب تقسيم المحطات، والتي تتم بمترو الأنفاق على أن يتم تطبيقها على الأتوبيس الترددي لتكون وحدات المحاسبة على الدائري وفقا لعدد المحطات وليست تذكرة موحدة، ومن المقرر أن يتم تقسيم المرحلة الأولى من المشروع إلى

 ثلاث مراحل كالتالي:

 من محطة  حتى 4 محطات - من محطة حتى 9 محطات - من محطة حتى 14 محطة. 

على أن تكون الأسعار ٥ جنيه حد أدنى لأربع محطات 

وعشرة جنيهات لأقل من تسع محطات 

وخمس عشرة جنية لأكثر من تسع محطات 

66 راكبا لكل أتوبيس ترددي و100 أتوبيس فى الساعة 

 ومن المقرر أنه يتم من خلال المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، والذي سيتم تسييره على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى تسيير 100 أتوبيس كهربائي سعة  كل أتوبيس 66 راكبا بما يعادل (5 ميكروباص)، وذلك لنقل 3200 راكب بالساعة في الاتجاهين، وقد تم إنتاج هذه الأتوبيسات محليا في مصر. 

وبدأت وزارة النقل خطواتها لتقديم خدمة جديدة مميزة للركاب على الطريق الدائرى ونقل 3200 راكب كل ساعة من  خلال الأتوبيس الترددي، ومن المقرر منع توقف الميكروباص على الطريق الدائرى.

25 صورة ترصد مشروع الأتوبيس الترددى 

 وبدأت أعمال التشغيل التجريبى بدون ركاب، ومن المقرر أن تبدأ وزارة النقل الخطوات النهائية تمهيدا لدخول الأتوبيس الترددي للخدمة فى مايو، وسط ترقب من المواطنين لتقييم الخدمات المقرر تقديمها من خلال الأتوبيس الترددى.

 وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات، وعدم استيراد أي اتوبيسات من الخارج، وذلك في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وسيكون زمن التقاطر3 دقائق بما يعادل 20 أتوبيسا في الساعة، وستصل مدة التقاطر إلى دقيقة ونصف في أوقات الذروة.

 

ومع  تشغيل الأتوبيس التردد يبدأ العد التنازلى لمنع توقف الميكروباص أعلى الدائرى، وبدء التشغيل التجريبى للأتوبيس الترددي، والذي تعول عليه وزارة النقل  في القضاء على تكدس الركاب بالطريق الدائرى، وتتوقع الوزارة أن يستوعب أكثر من 2 مليون راكب يوميا.

 

موعد تشغيل الأتوبيس الترددي 

على صعيد آخر بدأ اليوم تشغيل المشروع رسميا  بعد نجاح التشغيل التدريبي للسائقين، وقد وضعت وزارة النقل عددا من المحاور الرئيسية لتنفيذها فور تشغيل مشروع الأتوبيس الترددي بما يساهم فى حدوث نقلة فى مستوى خدمات النقل على مستوى القاهرة الكبرى.

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