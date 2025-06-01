النيابة توجه 4 تهم للمتسبب في حادث كورنيش المقطم

وجهت نيابة المقطم الجزئية، تحت إشراف النيابة الكلية، عدة تهم إلى المتهم في حادث التصادم المروع الذي وقع مؤخرًا بكورنيش المقطم، وأسفر عن مصرع سيدة مسنة وزوج ابنتها، وإصابة الابنة بجروح خطيرة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم، وهو شقيق السيدة المعروفة إعلاميًّا بـ"سيدة المطار" ياسمين النرش، كان يقود سيارة من طراز "دودج" بسرعة مفرطة وفي الاتجاه المعاكس، ما تسبب في الاصطدام العنيف بسيارة ملاكي كانت تسير في الاتجاه الصحيح.

وقد وجهت النيابة للمتهم عدة اتهامات، من بينها:

القتل الخطأ

القيادة عكس الاتجاه

تعاطي المواد الكحولية أثناء القيادة

تعريض حياة المواطنين للخطر

كما اطلعت النيابة على مقاطع فيديو التقطتها كاميرات المراقبة في محيط موقع الحادث، والتي وثّقت لحظة التصادم، وأمرت بتفريغ محتواها وتحليلها ضمن التحقيقات الجارية.

وأظهرت نتائج تحليل عينات الدم الخاصة بالمتهم، التي أُخذت عقب الحادث مباشرة، وجود آثار للكحول في جسده وقت وقوع التصادم.

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