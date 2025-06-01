إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بقنا

أصيب 3 أشخاص، في مشاجرة نشبت بين طرفين في قرية حجازة بحري، التابعة لدائرة مركز قوص، جنوب محافظة قنا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بإصابة 3 أشخاص إثر مشاجرة في قرية حجازة بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة 3 أشخاص بسبب مشاجرة نشبت بالأحجار والعصي في قرية حجازة بحري مركز قوص.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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