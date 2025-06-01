حريق في مخزن لإكسسوارات المحمول بسوهاج

شب حريق هائل داخل غرفة بشقة بالطابق الثاني تستغل كمخزن لإكسسوارات الهواتف المحمولة بسبب ماس كهربائي بمفتاح مروحة السقف بالغرفة بشارع 15 بدائرة قسم ثان سوهاج.

بسبب ماس كهربائى بمفتاح مروحة حريق فى مخزن لإكسسوارات الهواتف المحمولة بسوهاج

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بنشوب حريق محدود بغرفة بشقة بالطابق الثاني تستغل كمخزن لإكسسوارات الهواتف المحمولة بعقار ملك مصطفى م ع ع 41 عاما محاسب وموتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

ونتج عن احتراق بعض محتويات المخزن

أفاد المالك بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بمفتاح مروحة السقف بالغرفة ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصرف.

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