الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حريق في مخزن لإكسسوارات المحمول بسوهاج

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

شب حريق هائل داخل غرفة بشقة بالطابق الثاني تستغل كمخزن لإكسسوارات الهواتف المحمولة بسبب ماس كهربائي  بمفتاح مروحة السقف بالغرفة بشارع 15 بدائرة قسم ثان سوهاج.

بسبب ماس كهربائى بمفتاح مروحة حريق فى مخزن لإكسسوارات الهواتف المحمولة بسوهاج 

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بنشوب حريق محدود بغرفة بشقة بالطابق الثاني تستغل كمخزن لإكسسوارات الهواتف المحمولة  بعقار ملك مصطفى م ع ع 41 عاما محاسب  وموتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

ونتج عن احتراق بعض محتويات المخزن  

أفاد المالك بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بمفتاح مروحة السقف بالغرفة ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصرف. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج حريق فى مخزن قسم ثان سوهاج مأمور مركز شرطة جرجا ماس كهربائي مركز شرطة جرجا مدير أمن سوهاج

مواد متعلقة

بسبب قطعة أرض، مقتل وإصابة 4 أشخاص والقبض على 13 في مشاجرة بسوهاج

توريد 168.4 ألف طن قمح لصوامع سوهاج حتى الآن

الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء أول شركة استثمارية بجامعة سوهاج

معاينة حريق مدرسة صلاح سالم بسوهاج لحصر الخسائر والتلفيات (صور)

بعد اشتعال النيران بها، انتظام امتحانات طلاب الدبلوم الفني بمدرسة صلاح سالم في سوهاج

مدير تعليم سوهاج يتابع انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية بغرفة العمليات المركزية

94 ألف طالب يؤدون اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج (فيديو)

الشون والصوامع بسوهاج تستقبل 165 ألف طن قمح

الأكثر قراءة

احتراق 33 محلا وخسائر بملايين الجنيهات وحالات اختناق حصيلة حريق المرج

شروط عمرو الدجوي للتصالح مع بنات عمته في جلسة تفاوض

بسبب قطعة أرض، مقتل وإصابة 4 أشخاص والقبض على 13 في مشاجرة بسوهاج

قبل مواجهة الأهلي بالمونديال، ميسي يتألق ويساهم في 4 أهداف أمام كولومبوس (فيديو)

صراع فى ميت عقبة.. لجنة التخطيط تثير الأزمات داخل الزمالك

أعمال شغب واعتداء بالضرب بين مشجعي سان جيرمان في باريس والشرطة تتدخل (فيديو)

منها المخدرات والصواعق، حظر دخول 12 مادة للسعودية

مدرس يقتل شابًا بـ 20 طعنة بمطواة في الغربية

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 - 6 - 2025

أسعار الذهب فى مصر بختام التعاملات اليوم السبت 31 - 5 - 2025

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 31 مايو 2025

سعر كيلو الأرز فى السوبر ماركت اليوم السبت 31/ 5/ 2025

المزيد

انفوجراف

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجامعي الجديد 2025/2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 1 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 1 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 1 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية