العثور على جثة طفلة غارقة بقنا

لقيت طفلة مصرعها، غرقًا داخل مصرف خلال لهوها أعلى كوبري صغير سقطت داخل المياه في قرية الترامسة، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بمصرع صغيرة غرقًا داخل مصرف في قرية الترامسة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع م.أ.ع، تبلغ من العمر 4 أعوام خلال لهوه أعلى كوبري صغير سقطت داخل مصرف مائي في قرية الترامسة مركز قنا ولا يوجد في الواقعة شبهة جنائية.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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