5 توصيات للصحفيين بشأن تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام

خرجت نقابة الصحفيين، بعدد من التوصيات، بعد لقاء عقدته اليوم مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعدد من التوصيات، جاءت كالتالي:

‎1- جمع توقيعات من أعضاء مجلس النواب، لتعديل المادة.

‎2- مخاطبة الأحزاب التي يمكن أن تشارك بشكل أو بآخر، لتكون جزءًا من حملة التوقيع مع أعضاء مجلس النواب.

‎3- إطلاق حملة توقيعات من الصحفيين وأعضاء الجمعية العمومية، أو حملة تدوين حول الأضرار التي تتسبب فيها المادة 12، تأثيرًا على عملهم، والتحدث عن مخاطرها، بدعوة من شُعبة المصورين الصحفيين.

‎4- مخاطبة رئيس مجلس النواب، ووزير الشؤون النيابية بشأن مطالب تعديل المادة.

‎5- مخاطبة كل الصحف، بإعداد تصميم أو دعوة، أو كتابة مقالات حول ضرورة تعديل المادة.

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