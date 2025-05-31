نهائي دوري أبطال أوروبا، إنريكي يقترب من تكرار إنجاز أنشيلوتي وجوارديولا

اقترب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، من معادلة إنجاز تاريخي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي حاليا إنتر ميلان مع باريس سان جيرمان، على ملعب أليانز آرينا في ميونخ، في نهائي دوري أبطال أوروبا، ويتقدم الباريسيين بنتيجة 0/2 بعد مرور نصف ساعة من المباراة.

إنريكي سادس مدرب يحرز دوري أبطال أوروبا مع فريقين مختلفين

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن لويس إنريكي يتطلع لأن يصبح سادس مدرب يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقين مختلفين.

وكان إنريكي قد قاد فريقه الأسبق برشلونة للتتويج بذات الأذنين في عام 2015 على حساب يوفنتوس.

وقد سبق إنريكي لهذا الإنجاز كلًا من الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والألمانيين أوتمار هيتسفيلد ويوب هاينكس، والبرتغالي جوزيه مورينيو والإسباني بيب جوارديولا.

وكان باريس سان جيرمان قد تأهل إلى النهائي القاري على حساب آرسنال، في حين تأهل إنتر ميلان بعدما نجح في إقصاء برشلونة.

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