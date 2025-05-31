السبت 31 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نهائي دوري أبطال أوروبا، إنريكي يقترب من تكرار إنجاز أنشيلوتي وجوارديولا

لويس إنريكي، فيتو
لويس إنريكي، فيتو

اقترب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، من معادلة إنجاز تاريخي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي حاليا إنتر ميلان مع باريس سان جيرمان، على ملعب أليانز آرينا في ميونخ، في نهائي دوري أبطال أوروبا، ويتقدم الباريسيين بنتيجة 0/2 بعد مرور نصف ساعة من المباراة.

إنريكي سادس مدرب يحرز دوري أبطال أوروبا مع فريقين مختلفين

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن لويس إنريكي يتطلع لأن يصبح سادس مدرب يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقين مختلفين.

وكان إنريكي قد قاد فريقه الأسبق برشلونة للتتويج بذات الأذنين في عام 2015 على حساب يوفنتوس.

وقد سبق إنريكي لهذا الإنجاز كلًا من الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والألمانيين أوتمار هيتسفيلد ويوب هاينكس، والبرتغالي جوزيه مورينيو والإسباني بيب جوارديولا.

وكان باريس سان جيرمان قد تأهل إلى النهائي القاري على حساب آرسنال، في حين تأهل إنتر ميلان بعدما نجح في إقصاء برشلونة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لويس إنريكي إنريكي دوري ابطال اوروبا نهائي دوري أبطال أوروبا إنتر ميلان

مواد متعلقة

دوي يسجل هدف باريس سان جيرمان الثاني في شباك إنتر ميلان

أشرف حكيمي يسجل هدف باريس سان جيرمان الأول في شباك إنتر ميلان

إنريكي: باريس سان جيرمان يريد كتابة التاريخ في دوري أبطال أوروبا

لويس إنريكي: باريس سان جيرمان سيفوز بدوري أبطال أوروبا أكثر من مرة

الأكثر قراءة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وانتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة إنتر ميلان وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من أمطار على هذه المناطق

نقل دونجا إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة الزمالك وفاركو

قرار عاجل من مدرب الزمالك قبل مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر

أشرف حكيمي يسجل هدف باريس سان جيرمان الأول في شباك إنتر ميلان

باريس سان جيرمان يضرب إنتر ميلان بثنائية في الشوط الأول (صور)

دوي يسجل هدف باريس سان جيرمان الثاني في شباك إنتر ميلان

خدمات

المزيد

أسعار الذهب فى مصر بختام التعاملات اليوم السبت 31 - 5 - 2025

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 31 مايو 2025

سعر كيلو الأرز فى السوبر ماركت اليوم السبت 31/ 5/ 2025

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

المزيد

انفوجراف

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجامعي الجديد 2025/2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، علي جمعة يوضح أنواع الدماء الواجبة على المحرم

ما حكم الأضحية، وهل هي سُنة أم فرض؟ الأزهر يجيب (فيديو)

تفسير حلم قراءة الفاتحة في المنام وعلاقته بسداد الديون والشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية