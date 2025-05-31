توريد 168.4 ألف طن قمح لصوامع سوهاج حتى الآن

أعلن الدكتور سامح التونى وكيل وزارة التموين بسوهاج، عن استمرار أعمال توريد القمح المحلي لموسم ٢٠٢٥، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن ١٦٨٤٢٦ طنًا من القمح المحلي بنطاق المحافظة.

وأشار “التوني” إلى أن محافظة سوهاج تشهد هذا العام زيادة ملحوظة في كميات التوريد مقارنة بالعام الماضي، وسط إقبال كبير من الموردين والمزارعين، وهو ما يعكس وعي المزارعين بأهمية دعم الاقتصاد المحلي وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح المحلي

وأضاف "التونى " أن أعمال استلام القمح مستمرة دون توقف بجميع المواقع المخصصة بنطاق المحافظة وسط تيسيرات كبيرة لضمان سهولة إجراءات التوريد، وتذليل أي عقبات قد تواجه الموردين والمزارعين.

وأكد “التونى ” أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تعمل على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى من الموردين والمزارعين لضمان انسيابية منظومة التوريد والتأكد من وصول مستحقات المزارعين في موعدها بالإضافة إلى متابعة يومية لسير عمليات الاستلام بكافة الشون والصوامع والنقاط المخصصة بالمحافظة والبالغة عددها (١٧) موقعا تخزينيا علي مستوي المحافظة.

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