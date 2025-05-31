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سياسة

عماد حسين: تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام أمر مُلِح

جلسة نقاشية عن تعديل
جلسة نقاشية عن تعديل مادة التصوير، فيتو

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، بات أمرا ضروريا ومهما، لتحسين بيئة عمل الصحفيين.

مادة تعديل مادة التصوير 

وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة، اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن فتح النقاش حول تعديل المادة بمجلس النواب قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي ليس عمليًا؛ نظرًا لانشغال الأحزاب بالانتخابات المقبلة.

تعديل قانون الصحافة والإعلام 

وأكد "حسين" أن فتح النقابة الحديث حول تعديل القانون حتى دور الانعقاد الجديد، هو أمر ضروري ومهم، خاصةً وأن هذا التعديل مُلِح على جدول الدولة كلها، وليس الصحفيين فقط.

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جلسة نقاشية عن تعديل مادة التصوير نقابة الصحفيين الصحفيين

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