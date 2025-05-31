الصحة توجه نصائح مهمة للحجاج المصريين

بعثة الحج، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أهمية التزام المرضى بعدم تناول أي أدوية دون استشارة الطبيب المختص، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بجميع التعليمات الصحية الصادرة عن السلطات الصحية السعودية، خاصة خلال موسم الحج.

البعثة الطبية في الأراضي المقدسة

وأشار حسام عبد الغفار، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن البعثة الطبية المصرية متواجدة في الأراضي المقدسة، وتقدم الرعاية الصحية اللازمة لـ الحجاج المصريين على مدار الساعة، موضحًا أن الوقاية خير من العلاج.

نصيحة الصحة للحجاج المصريين

ونصح متحدث الصحة، الحجاج بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والحرص على التهوية الجيدة، وارتداء الكمامات، والالتزام بمراجعة بروتوكولات العلاج الموصى بها، بالإضافة إلى أهمية شرب كميات كافية من المياه، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة والتزاحم، مما قد يؤدي إلى حالات من الجفاف أو الإعياء.

الحصول على التطعيمات

وشدد على ضرورة الحصول على التطعيمات في مواعيدها المحددة، مؤكدًا أن وزارة الصحة توفر كافة خدمات التعامل مع حالات العقر بجميع المستشفيات العامة والمركزية، قائلًا: "لابد من التوجه الفوري إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، ومن ثم نقل الحالة إلى مركز السموم المختص لاستكمال العلاج".

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