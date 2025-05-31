إنجاز تاريخي وقائمة أسطورية تنتظر لاوتارو مارتينيز في نهائي دوري أبطال أوروبا

يسعى الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان، للانضمام إلى قائمة مميزة، حال نجاحه في هز شباك باريس سان جيرمان، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي إنتر ميلان ضد باريس سان جيرمان، مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

إنجاز كبير ينتظر لاوتارو مارتينيز

وبحسب شبكة "أوبتا"، فقد يصبح لاوتارو، سادس لاعب يسجل في مراحل ثمن وربع ونصف ونهائي دوري أبطال أوروبا في موسم واحد، حال تمكن من هز شباك باريس.

وسبق لاوتارو مارتينيز نحو هذا الإنجاز، فرانك لامبارد (2007-2008)، دييجو ميليتو (2009-2010)، ليونيل ميسي (2010-2011)، كريستيانو رونالدو (2013-2014) وساديو ماني (2017-2018).

ويتطلع إنتر ميلان للفوز باللقب الأوروبي، للمرة الرابعة في تاريخه، والأولى منذ عام 2010.

بينما يسعى باريس سان جيرمان لحصد اللقب لأول مرة في تاريخه.

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