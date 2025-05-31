السبت 31 مايو 2025
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سياسة

برلمانية: المادة 12 من قانون الصحافة والإعلام معطلة لعمل الصحفيين ويجب حذفها

جلسة نقاشية لتعديل
جلسة نقاشية لتعديل مادة التصوير، فيتو

قالت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إن المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، مُعطلة  لعمل الصحفيين، في ظل أن التكنولوچيا تسهّل حياتنا، وأنها مادة جديرة بالحذف مطالبة بالإبقاء على الجزء الأول منها فقط.

وأضافت خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الزملاء الصحفيين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن حذف الجزء الأخير من المادة أصلح حتميًا وضروريًا، في ظل تراجع مساحات حرية الصحافة، وضرورة أن تُفتح مساحات أوسع للصحفيين للعمل.

وتابعت: "على نقابة الصحفيين الضغط، لوصول القانون للجلسة العامة بمجلس النواب".

 

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جلسة نقاشية لتعديل مادة التصوير نقابة الصحفيين الصحفيين

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