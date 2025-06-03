الثلاثاء 03 يونيو 2025
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انفوجراف

إنتر ميدت.. منظمة بريطانية قدمت الدعم والتأهيل السياسي للرئيس السوري أحمد الشرع (إنفوجراف)

الشرع، فيتو
الشرع، فيتو

 

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الأمين العام للأمم المتحدة أحمد الشرع الرئيس السوري الرئيس السوري أحمد الشرع توني بلير

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