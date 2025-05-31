مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين بطلقات نارية إثر مشاجرة في قنا

لقي شاب مصرعه، وأصيب اثنان آخران، اليوم السبت، بطلقات نارية، إثر مشاجرة بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى على الفور.

تفاصيل البلاغ في قنا

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، بقرية نجع عمران التابعة لمركز نجع حمادي.

وأسفر الحادث عن مصرع “ع.ح”، يبلغ من العمر 32 عامًا، وإصابة “ع.ح”، يبلغ من العمر 40 عامًا، و"ق.ع"، يبلغ من العمر 38 عاما، بطلقات نارية إثر مشاجرة في مركز نجع حمادي.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

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