نجم نابولي الإيطالي يدخل دائرة اهتمامات أندية الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم السبت، عن اهتمام سعودي جديد بالتعاقد مع أحد نجوم نابولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2025.

وتواصل الأندية السعودية، مساعيها لتدعيم صفوفها بعدد من المحترفين الأجانب، وذلك مع الدخول في فترة الانتقالات والتحضيرات للموسم الجديد.

إنجيسا على طاولة الدوري السعودي

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" أن الكاميروني فرانك زامبو إنجيسا لاعب وسط نابولي، عاد إلى اهتمامات الدوري السعودي من جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن القادسية يريد ضم إنجيسا، والذي كان قريبا من الرحيل صوب الدوري السعودي خلال الموسم الماضي، قبل أن يتمسك المدرب أنطونيو كونتي ببقاء اللاعب مع الفريق الإيطالي.

وبحسب التقرير أيضًا، فإن نابولي الذي استطاع الإبقاء على إنجيسا في الموسم الماضي، قد لا يتمكن من الصمود أمام الإغراءات السعودية، علمًا بأن صفقة الانتقال قد تكلف القادسية نحو 20 مليون يورو.

أرقام إنجيسا مع نابولي

ولعب إنجيسا 37 مباراة هذا الموسم، وسجل 6 أهداف وصنع 5 آخرين، مساهمًا في التتويج الثاني له بلقب الكالتشيو مع فريق الجنوب الإيطالي.

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