السبت 31 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم نابولي الإيطالي يدخل دائرة اهتمامات أندية الدوري السعودي

نابولي، فيتو
نابولي، فيتو

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم السبت، عن اهتمام سعودي جديد بالتعاقد مع أحد نجوم نابولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2025.

وتواصل الأندية السعودية، مساعيها لتدعيم صفوفها بعدد من المحترفين الأجانب، وذلك مع الدخول في فترة الانتقالات والتحضيرات للموسم الجديد.

 

إنجيسا على طاولة الدوري السعودي 

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" أن الكاميروني فرانك زامبو إنجيسا لاعب وسط نابولي، عاد إلى اهتمامات الدوري السعودي من جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن القادسية يريد ضم إنجيسا، والذي كان قريبا من الرحيل صوب الدوري السعودي خلال الموسم الماضي، قبل أن يتمسك المدرب أنطونيو كونتي ببقاء اللاعب مع الفريق الإيطالي.

وبحسب التقرير أيضًا، فإن نابولي الذي استطاع الإبقاء على إنجيسا في الموسم الماضي، قد لا يتمكن من الصمود أمام الإغراءات السعودية، علمًا بأن صفقة الانتقال قد تكلف القادسية نحو 20 مليون يورو.

 

أرقام إنجيسا مع نابولي 

ولعب إنجيسا 37 مباراة هذا الموسم، وسجل 6 أهداف وصنع 5 آخرين، مساهمًا في التتويج الثاني له بلقب الكالتشيو مع فريق الجنوب الإيطالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نابولي إنجيسا الدوري السعودي الدوري الإيطالي نابولي الإيطالي

مواد متعلقة

مفاجأة، كونتي يقرر البقاء مع نابولي، والسر في 3 وعود

بالمال وجلب نجوم كبار، رئيس نابولي يغري كونتي للبقاء مع بطل الكالتشيو

تقارير عالمية تكشف التفاصيل الأخيرة في عقد دي بروين مع نابولي

الأكثر قراءة

بعد إلغاء شعيرة الأضحية بالمغرب، الأمن يقتحم المنازل ويستولى على أغنام الأضاحي (فيديو)

والد زيزو يدخل في مشادة مع نجم الزمالك بسبب أنباء اقتراب نجله من الأهلي

إبراهيم عيسى يحذر المسئولين: العواصف قادمة وعلى مصر الاستعداد لها

رسميا، الأهلي يوجه الشكر لـ عمرو السولية

الحكومة تعرف المتورطين وتُخفيهم، من يتستر على شركة البنزين الفاسدة وصاحب المعمل الخاص؟

بالأسماء، الزمالك يرفض رسميا تولي 4 حكام إدارة نهائي كأس مصر

انهيار 10 عقارات جزئيا وغرق 11 سيارة، خسائر عاصفة الإسكندرية

موقف علي معلول من اللعب في الدوري المصري بعد رحيله عن الأهلي

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز فى السوبر ماركت اليوم السبت 31/ 5/ 2025

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

آخرها الفوز بالدوري المصري 2025.. بطولات الأهلي في جميع المسابقات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تجب صلاة الجمعة في يوم العيد؟ وزير الأوقاف السابق يجيب

برنامج دين حياة.. رمضان البيه يتحدث عن أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

حكم زيارة المدينة المنورة أثناء مناسك الحج وفضلها

المزيد
الجريدة الرسمية