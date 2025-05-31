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اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 31-5-2025

أسعار الذهب فى السعودية
أسعار الذهب فى السعودية

شهد سعر الذهب في السعودية استقرارًا بحركة التعاملات اليوم السبت 31 مايو 2025، بجميع الأعيرة. 

سعر الذهب في السعودية

وفيما يلي ترصد “فيتو”  تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

396 ريالات للبيع

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

347 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

297 ريالات  للبيع

أسعار الذهب واختلاف الأعيرة

تجدر الإشارة إلى أن  أسعار الذهب تختلف باختلاف الأعيرة، حيث يُعتبر عيار 24 الأكثر نقاءً والأعلى سعرًا، يليه عياري 22 و21، بينما يُعد عيار 18 الأقل نقاءً والأدنى سعرًا بين هذه الأعيرة، يُفضل المستثمرون والمشترون اختيار العيار المناسب بناءً على احتياجاتهم وميزانياتهم. 

كما يُنصح الراغبون في شراء أو بيع الذهب بمتابعة الأسعار بشكل دوري، والاستفادة من المصادر الموثوقة للحصول على أحدث المعلومات والتطورات في سوق الذهب المحلي والعالمي.

 

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اسعار الذهب في السعودية اليوم اسعار الذهب في السعودية الذهب عيار 24 في السعودية الذهب عيار 18 في السعودية الذهب عيار 21 في السعودية

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