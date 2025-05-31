الأعلى للجامعات يعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025 - 2026

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة المنوفية.

وقدم المجلس الشكر لأسرة جامعة المنوفية، برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وقدم المجلس التهنئة للدكتورة شادن معاوية لتعيين سيادتها رئيسًا لجامعة مدينة السادات، متمنين لها تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للجامعة، خلال الفترة القادمة.

ووجه الدكتور أيمن عاشور بسرعة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2024/2025.

كما وجه الوزير بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت الجامعية، ومراجعة كافة عناصر الصحة والسلامة المهنية قبل بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية استمرار الجامعات في تنفيذ الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية، ودعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية، خلال الإجازة الصيفية؛ للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم.

ووجه الوزير بضرورة التركيز على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الاهتمام بنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وربط الأبحاث العلمية بالخطط التنموية والاحتياجات المجتمعية.

وأكد الوزير ضرورة استمرار الجامعات في تعزيز الانتماء لدى طلاب الجامعات، ووضع خطط لتكثيف الحملات التوعوية للطلاب لمحاربة الأفكار غير السوية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر مايو، ومنها اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع وفد جامعة أكسفورد البريطانية، للاطلاع على جهود الجامعة فيما يتعلق بعلاج الأورام، وتبني مشروع بحثي يتضمن طرقا علمية جديدة لمكافحة وعلاج الأورام، مع البدء بمعهد 500500 بجامعة القاهرة ؛ تمهيدا لتعميمه على مستوى الجمهورية.

وأطلق الدكتور أيمن عاشور النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا"، تحت شعار "مليون مبتكر مؤهل" (Be Ready – 1M)، وتم استعراض تفاصيل المبادرة وأهدافها والتغيرات الحاصلة في سوق العمل.

وشهد الدكتور أيمن عاشور إطلاق المرحلة التنفيذية لأضخم مشروع جينوم في الشرق الأوسط وتسليم عينات جينوم الرياضيين، كما أعلن الوزير إطلاق مسار دراسة جينوم النوابغ والموهوبين؛ للوصول إلى فهم العوامل الوراثية المرتبطة بالذكاء والإبداع، وخلق مسار لاكتشاف المبدعين من خلال الفحوص الجينية، مما يسهم في تطوير مناهج تعليمية مخصصة لرعاية العقول المصرية الواعدة.

كما شهد الوزير افتتاح الملتقي الطلابي "موبيلتي توك" Mobility Talk وتضمن الملتقى عددًا من الجلسات النقاشية حول الطفرة النوعية التي شهدها قطاع السكك الحديدية في مصر والشرق الأوسط، مع تسليط الضوء على مشروع القطار الكهربائي السريع، وكذلك شهد الوزير افتتاح فعاليات مؤتمر "كايسك للأمن السيبراني" أحد أبرز الفعاليات العربية المتخصصة في أمن المعلومات والفضاء الرقمي.

وشهد وزير التعليم العالي وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إطلاق برنامج عمل أفق أوروبا "Horizon Europe” لعام 2025، كما شهد توقيعًا بالأحرف الأولى لمد اتفاقية بريما "PRIMA”، لتعزيز القدرات البحثية الوطنية في إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وكذلك دعم قطاع الأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة في تلك القطاعات.

كما شهد الدكتور أيمن عاشور انطلاق فعاليات سلسلة الحوارات الشبابية التي نظمت تحت شعار "مع الشباب... حقائق وأرقام"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية التواصل المباشر مع المواطنين، لعرض ما تقوم به الحكومة من جهود وخدمات، بما يعزز الثقة بين الدولة وشبابها، ويدعم رؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان، وتحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين، كما تابع الوزير تنفيذ برنامج "اعرف نفسك" الذي يُنفذ بالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة؛ لبناء وعي الطلاب وتطوير مهاراتهم.

وعقد الدكتور أيمن عاشور اجتماعًا مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر وجامعة عين شمس، بهدف التعاون مع القطاع الصناعي، لتعزيز دور الجامعات في خدمة المناطق الأكثر احتياجًا.

كما عقد الدكتور أيمن عاشور والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا مع مكتب اليونسكو الإقليمي في القاهرة والوفد المرافق لها؛ لبحث سبل التعاون لدعم أنشطة برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (MAB) ولتعزيز الشراكة بين الجانبين بما يسهم في صون الموارد الطبيعية، وحماية التنوع البيولوجي والثقافي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومؤسسة البحث والتطوير بجامعة ولاية وست فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية؛ لتعزيز التعاون في مجالات الجينوم الزراعي والأمن الغذائي، كما شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ومعهد بحوث الإلكترونيات؛ لتأهيل كوادر مصرية في مجالات الإلكترونيات الدقيقة والطاقة المتجددة.

واستقبل الدكتور أيمن عاشور، الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب، وثمن الوزير الشراكة العلمية بين جامعة أسوان ومؤسسة مجدي يعقوب، والتكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، الذي يسهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية.

وشهد الدكتور أيمن عاشور فعاليات المؤتمر الأول للمستشفيات الجامعية، والذي نظمه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالتعاون مع جامعة عين شمس، وكذلك شهد الوزير افتتاح المؤتمر العلمي الدولي الثالث عشر لجامعة عين شمس تحت شعار "75 عام من التميز والريادة.. عين على الماضي وشمس تضيء المستقبل"، كما افتتح الوزير المؤتمر العلمي السنوي لكلية الطب جامعة القاهرة، الذي أقيم بعنوان "نحو مجتمع طبي مبتكر".

كما شهد الوزير ختام فعاليات الملتقى القمي للابتكارات العلمية والهندسية، الذي يُعد منصة استراتيجية؛ لدعم الطلاب الموهوبين من المعاهد العليا والمتوسطة والجامعات التكنولوجية، كما شهد الوزير فعاليات "صالون القادة الثقافي" لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية.

وسلط الوزير الضوء على عقد الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة خارج القاهرة، في مبادرة تعد الأولى من نوعها، كما التقى الوزير بطلاب معاهد الدلتا العليا بالمنصورة، فضلًا عن القيام بجولة تفقدية داخل عدد من المعامل.

وقام الدكتور أيمن عاشور بجولة تفقدية لمستشفى سعاد كفافي الجامعي، على هامش اجتماع مجلس الجامعات الخاصة، واستمع الوزير إلى شرح مفصل حول أعمال المستشفى، والأنشطة الطبية والتعليمية التي يقدمها المستشفى، بالإضافة إلى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما أعلن الدكتور أيمن عاشور خلال الاجتماع الدوري لمجلس الجامعات الأهلية صدور قرارات جمهورية، بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، ستبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2025/2026، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للجامعات في مصر ليصبح 128 جامعة.

وعقد الدكتور أيمن عاشور اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الوزارية لتعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالمعاهد العليا، كما ترأس الوزير اجتماعًا مع مديري مراكز ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية، وتم عرض التحديات التي تواجه الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية وكيفية مواجهتها.

وأشار التقرير إلى عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع الوزراء والسفراء والمسئولين الأجانب ووفود الجامعات الأجنبية؛ لبحث آليات تعزيز التعاون العلمي والبحثي المُشترك.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، حول متابعة جهود الجامعات في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار المستدام، وأهمية الاهتمام بتدريب الباحثين عمليًا بشأن استغلال المخرجات البحثية، وتسويق مخرجات البحث العلمي، وتحديد الإمكانيات التجارية للبحث، وتنفيذ دراسات الجدوى، وتعريف الباحثين بأدوراهم الرئيسية في البحث، وتعريفهم بحاضنات ومسرعات الأعمال.

كما استمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، حول خطة تنفيذ مبادرة "كن مستعدًا – مليون مؤهل مبتكر" باعتبارها إحدى الأليات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتضمنت دعم خطط استدامة مراكز التطوير المهني والحفاظ على فرق العمل القائمة، والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس من كليات الآداب والألسن لتقديم البرامج اللغوية المعتمدة، بالإضافة إلى إدماج المبادرة ضمن الجداول الأكاديمية والتشغيلية، وتيسير استخدام المعامل والمراكز الرقمية ومراكز الاختبارات داخل الجامعات لتنفيذ الأنشطة التدريبية، وتيسير التواصل والتنسيق عبر مديري مراكز التطوير المهني، كممثلين رسميين للمبادرة داخل كل جامعة.

وقدمت الدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، عرضًا تناول أولويات عمل مجموعة البريكس والهيكل التنظيمي لجامعة شبكة البريكس، فضلًا عن انضمام 22 جامعة مصرية لعضوية اللجان المتخصصة بجامعة شبكة البريكس، وعرض مجالات التعاون التي تشمل (الاقتصاد، والموارد المائية، وإدارة المياه، الطاقة، الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، التغيرات المناخية، والعلوم الطبيعة، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وعلوم الحاسب وأمن المعلومات، والعلوم الصحية، ودراسات البريكس، الرياضيات)، فضلًا عن عرض أبرز محاور مشاركة مصر في اجتماعات التعليم حتى مايو 2025.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن المجلس وافق في اجتماعه على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026، والذي يبدأ السبت 20 سبتمبر 2025، وتُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول"Mid – Term" خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر نوفمبر حسب كل كلية، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 15 أسبوعًا، تنتهي الخميس 1 يناير 2026، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 3 يناير 2026، وتنتهى الخميس 22 يناير 2026، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 24 يناير 2026، وتنتهي الخميس 5 فبراير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 7 فبراير 2026، وتُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني"Mid – Term" خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر أبريل حسب كل كلية، وتستمر الدراسة لمدة 15 أسبوعًا، تنتهى الخميس 21 مايو 2026، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2026، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس اعتمد قواعد تنسيق القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها (الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2025، والمتقدمين لتنسيق 2025 للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد في العام الجامعي 2025/2026، بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.

وتابع المجلس جهود اللجنة المُشكلة لتنفيذ الإجراءات المتخذة، من قبل وزارة التعليم العالي للترويج الإعلامي للجامعات المصرية، عبر مختلف المنصات الرسمية، من خلال إنتاج محتوى رقمي متنوع، يخاطب الفئات المستهدفة في الداخل والخارج.

واستعرض المجلس خطة تنفيذ مبادرة "كن مستعدًا – مليون مؤهل مبتكر" باعتبارها إحدى الأليات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتضمنت دعم خطط استدامة مراكز التطوير المهني والحفاظ على فرق العمل القائمة، والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس من كليات الآداب والألسن لتقديم البرامج اللغوية المعتمدة، بالإضافة إلى إدماج المبادرة ضمن الجداول الأكاديمية والتشغيلية، وتيسير استخدام المعامل والمراكز الرقمية ومراكز الاختبارات داخل الجامعات لتنفيذ الأنشطة التدريبية، وتيسير التواصل والتنسيق عبر مديري مراكز التطوير المهني، كممثلين رسميين للمبادرة داخل كل جامعة.

كما استعرض المجلس تقريرًا حول الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية حتى مايو 2025، وعرض البيانات الخاصة بنسبة مشاركة الجامعات.

وأحيط المجلس علمًا بقرار مجلس جامعة سوهاج بالموافقة على إنشاء شركة Sohag Venture Company – SV CO والتي تهدف إلى تسويق مخرجات البحث العلمي، وخدمات الاستشارات واستثمار الأصول الفكرية والتقنية بالجامعة، بما يُسهم في دعم الابتكار والتنمية الاقتصادية.

كما أحيط المجلس بتنظيم جامعة بنها الملتقى الأول للتوظيف والتطوير المهني، الذي أقيم بعنوان "انطلاقًا نحو المستقبل".

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