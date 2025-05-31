إحالة معلمة وطالب بقنا إلى الشئون القانونية للإخلال بأعمال امتحان الشهادة الإعدادية

قرر هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا تكليف الشئون القانونية بالمديرية بالتطبيق الحازم لبنود قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 101 لسنة 2015 والقرار الوزاري رقم 11 لسنة 2016 والتحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه حالة تداول امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية من إحدى المعلمات بإدارة أبو تشت التعليمية، وكذلك حالة حيازة هاتف محمول لأحد الطلاب داخل اللجنة بإدارة قنا التعليمية.

وكان مدير تعليم قنا قد تفقد أعمال الامتحانات بلجان سيدي عبد الرحيم الإعدادية بنين والتحرير الإعدادية بنين ولجنة مدرسة حسان بن ثابت الابتدائية.

ورافق الوكيل حسن غريب مدير إدارة المتابعة ومحمد نصر الدين مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة من أجل مراجعة التزام رؤساء اللجان بتطبيق القواعد والضوابط المقررة لأعمال امتحانات الشهادات العامة من حظر الهاتف المحمول وإغلاق الأبواب وتأمين اللجان وفق توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، واطمأن إلى مطابقة الأسئلة لمواصفات الورقة الامتحانية وهدوء اللجان وانضباطها ودقة أعمال الكنترول وتحرير إقرارات الموانع اللازمة .

يذكر أن 58841 طالب بالشهادة الإعدادية بقنا في 291 لجنة استهلوا امتحاناتهم اليوم باللغة العربية في اللجنة الأولى واللغة الإنجليزية للمدارس الرسمية لغات في اللجنة الثانية، بينما يمتحنون غدًا الأحد أول يونيو مادة الجبر والإحصاء في اللجنة الأولى والدراسات الاجتماعية في اللجنة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.