السبت 31 مايو 2025
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تعليم الدقهلية: رصد 8 حالات غش في امتحاني العربي والدين للشهادة الإعدادية

غرفة امتحانات الشهادة
غرفة امتحانات الشهادة الاعدادية في الدقهلية، فيتو

 ارتفع عدد حالات الغش التي تم ضبطها في امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، إلى خمس حالات في العربي وثلاث حالات في الدين.

ارتفاع حالات الغش لـ 8 حالات بالعربي والدين في الدقهلية 

 وضبطت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، 4 حالات غش خلال امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2024/2025.

وأوضح المهندس محمد الرشيدي، وكيل تعليم  الدقهلية، أنه تم رصد 5 حالات غش في إدارات نبروه وشربين وغرب المنصورة وطلخا وأجا و3 حالات  في مادة  الدين.

 

غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى من صعوبة الامتحان

 وأكد وكيل تعليم الدقهلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب على الفور، مؤكدًا أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى من صعوبة الامتحان.

126 ألفًا و393 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية في الدقهلية 

وانطلق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، حيث يبلغ عدد الطلاب 126 ألفًا و393 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة.

 

تطبيق التعليمات الوزارية الخاصة بتنظيم سير امتحانات الشهادة الإعدادية

 ووجه المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، بضرورة تطبيق التعليمات الوزارية الخاصة بتنظيم سير امتحانات الشهادة الإعدادية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سرية الامتحانات.

كما وجه بتطبيق القواعد المنظمة بكل دقة، ومنع اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين، والتنبيه على رؤساء اللجان بخلق جو مناسب للعملية الامتحانية والسيطرة على اللجان، وتوفير التعزيزات اللازمة للجان فورًا.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تحقيق الانضباط الكامل بدءً من البوابة الرئيسية للجنة، وحتى داخل جميع اللجان، ومنع دخول أو خروج أي شخص من وإلى اللجنة أثناء سير الامتحان، والتواصل المباشر والربط بين غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وذلك لسرعة التدخل وحل أي مشكلة قد تواجه سير الامتحانات.

وخلال الامتحانات أجرى محافظ الدقهلية ووكيل تعليم الدقهلية جولات على عدد كبير من مدارس المنصورة والصم والبكم والمكفوفين.

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