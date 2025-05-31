السبت 31 مايو 2025
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سياسة

رسوم يؤديها المستثمر لهيئة الاستثمار وفقا للقانون، تعرف عليها

الإستثمار، فيتو
الإستثمار، فيتو

في سياق تنظيم بيئة الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، نص قانون الاستثمار على عدد من الالتزامات المالية التي يجب على المستثمرين أداؤها لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من بينها رسوم محددة تتعلق بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين.

وتُفرض هذه الرسوم مقابل إجراءات تأسيس الشركات، وتوسيع الأنشطة، والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، وذلك في إطار من الشفافية وتبسيط الإجراءات.وطبقا للمادة 23 من قانون الاستثمار يؤدي المستثمر للهيئة جميع الرسوم وغيرها من المبالغ التي تفرضها القوانين, لحساب الجهات التي تقدم خدمات الاستثمار.

وتستحق الهيئة مقابلًا لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية, ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بتحديد فئات هذا المقابل والقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله.

 

شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة

 

ووفقا للمادة 12 يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:

أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.

أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.

 

أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.

 

ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.

 

توسعات المشروعات الاستثمارية

 

ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين (11)، (13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

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