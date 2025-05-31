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ثقافة وفنون

مواعيد عرض مسلسل مجنونة بيك على قناة MBC4

أبطال مسلسل مجنونة
أبطال مسلسل مجنونة بيك، فيتو

تعيد قناة MBC4 عرض مسلسل مجنونة بيك للفنانة مريم الخشت وعدد من النجوم الشباب ، وهو عمل حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه الأول عام 2022 حصريا على منصة شاهد.

مواعيد عرض مسلسل مجنونة بيك على قناة MBC4

وتعرض حلقات مسلسل مجنونة بيك على القناة من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر والسعودية. 

تفاصيل مسلسل مجنونة بيك 

ومسلسل مجنونة بيك هو عمل غنائي تتخذ فيه محامية ناجحة وشغوفة قرارا مندفعا بتغيير حياتها بالكامل بعد أن تجمعها الصدفة بحبيبها السابق. 

وتبلغ عدد حلقات مسلسل مجنونة بيك ١٥ حلقة، ويشارك في البطولة عدد من النجوم أبرزهم: مريم الخشت وأمير المصري وآدم الشرقاوي وإنجي كيوان وفرح (فيدرا) وهبة الدسوقي، والمسلسل من تأليف عمرو مدحت ومن ﺇﺧﺮاﺝ جو بوعيد.

 

ويعتبر مسلسل مجنونة بيك هو النسخة العربية من المسلسل الأجنبي الشهير Crazy Ex – Girlfriend، الحاصل على عدة جوائز وترشيحات عالمية، ولقد صمم رقصات المسلسل مصمم الرقصات هادي عواضة الذي صمم رقصات ستار أكاديمي.

 

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