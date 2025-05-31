6 معلومات عن الأخت غير الشقيقة السرية لجيجي وبيلا حديد (صور)

أعلنت كل من جيجي وبيلا حديد، رسميا عن وجود أخت غير شقيقة لهما ولشقيقهما أنور حديد، من جانب والدهما رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي محمد حديد، فمن هي تلك الشقيقة.

معلومات عن شقيقة بيلا وجيجي غير الشقيقة

ـ تدعي شقيقة بيلا وجيجي حديد، أيدان نيكس، وتبلغ من العمر 23 عامًا، وتعمل مصممة أزياء، ومنسقة أزياء ومؤثرة .

ـ هي ابنة والدهما، محمد حديد، من امرأة تُدعى تيري هاتفيلد دول، كانت تربطها علاقة حب قصيرة مع مطور العقارات بعد طلاقه من يولاندا حديد عام 2001.

إيدن مع شقيقها أنور حديد

ـ وُلدت أيدان، ونشأت في ولاية فلوريدا، حيث نشأت مع الرجل الذي تزوجته والدتها، وعرفته وعاملته كوالدها حتى وفاته المفاجئة، وهي في التاسعة عشرة من عمرها.

ـ قررت نيكس إجراء فحص جيني بدافع الفضول، لتكتشف انها شقيقة بيلا وجيجي حديد.

ـ بدأ كلا من إيدن وجيجي وبيلا، في التواصل أواخر عام 2023، وعندها احتضن آل حديد أيدان بحفاوة بالغة.

ـ تخرجت نيكس مؤخرًا من كلية بارسونز للتصميم في مانهاتن.

بيلا وجيجي حديد يعلنان وجود شقيقه لهما

وأعلنت رسميا الشقيقتان عارضتا الأزياء جيجي وبيلا حديد، عن وجود أختًا غير شقيقة لهما، تبلغ من العمر 23 عامًا تُدعى آيدان نيكس.

وكشفت جيجي وبيلا حديد، في بيان رسمي لهما، أن آيدان وُلدت بعد قصة حب قصيرة، بين والدهم محمد حديد ووالدة إيدن، وذلك طلاق محمد البالغ من العمر 76 عامًا، ويولاندا حديد والدة بيلا وجيجي، في عام 2001.

وقال البيان: "لقد أمضت إيدن وقتًا معنا جميعًا، بمَن في ذلك والدنا، وقد اعتززنا بهذه الإضافة الرائعة وغير المتوقعة لعائلتنا كأختين، أجرينا العديد من المحادثات الصريحة والودودة بمن في ذلك آيدان حول كيفية دعمها وحمايتها.. يدان وعائلتها يقدّرون خصوصيتهم، ونحن نحترم ذلك كثيرًا، نطلب من الآخرين أن يحذوا حذوها ويحترموا رغبتها وحقها في عدم الكشف عن هويتها بينما تواصل حياتها كشابة في نيويورك".

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