السبت 31 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

برك مياه وثلوج تغطي شوارع وميادين الإسكندرية بعد موجة الأمطار الرعدية (صور)

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

تعرضت شوارع وميادين محافظة الإسكندرية فجر اليوم، لبرك وغرق بعض المناطق بالمحافظة وذلك تزامنًا مع هطول أمطار غزيرة على مناطق غرب ووسط وشرق المحافظة.

وغطت الثلوج في شوارع وميادين الإسكندرية عقب هطول الأمطار الغزيرة والرعدية على المحافظة الساحلية.

وانتشرت سيارات الصرف الصحي والعاملين بالشركة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لشفط مياه الأمطار وتيسير الحركة المرورية.

وتابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي كانت قد بلغت ذروتها منذ قليل، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع تلك الحالة التي تشير إلى تعرض المحافظة إلى أمطار ورياح متفاوتة الشدة تكون رعدية.

 

وكلف الفريق أحمد خالد جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.


كما وجه سيادته المسؤولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

وأوضح محافظ الإسكندرية وجود تدخل فوري من جميع الأجهزة التنفيذية لرفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة فور حدوثها وإزالة كافة الخسائر الناتجة عن سرعة الرياح الشديدة التي تعرضت لها المحافظة منذ قليل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة الإسكندرية الصرف الصحي الفريق أحمد خالد

مواد متعلقة

تعطيل الامتحانات بجامعة الإسكندرية اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية

الطبيعة تقسو على الإسكندرية، عاصفة غير طبيعية تضرب كليوباترا والأمطار تغرق نفق سيدي بشر (فيديو)

ورطة التعليم العالى!.. خطة الوزارة  لتجاوز مأزق تنسيق القبول لطلاب الثانوية العامة “المزدوجة”!

الأكثر قراءة

برق ورعد، أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية بشكل مفاجئ (فيديو وصور)

انهيار جزئي بعقارات وتحطم وغرق سيارات، خسائر الإسكندرية من التقلبات الجوية في ساعتين (صور)

شاب يعرض حياته للخطر ويبحث عن توك توك داخل نفق أغرقته مياه الأمطار في الإسكندرية (فيديو)

انتشار سيارات الصرف الصحي بشوارع الإسكندرية لرفع تراكمات مياه الأمطار (صور)

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 5 أصناف منها الجوافة والعنب الأسود

أشعلت الفتنة، قائمة بالمدارس والفيلات والأموال المنقولة من نوال الدجوي إلى ابنتها منى وأولادها (مستندات)

وزير الدفاع الأمريكي: الصين تستعد لإحداث انقلاب عسكري في آسيا ونحن جاهزون للقتال حتى النصر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 31 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن الهولندي جيريمي فريمبونج صفقة ليفربول الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 31 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 31 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 31 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية