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رياضة

اتحاد الكرة يعلن شروط الالتحاق بالدبلومة التدريبية "Pro"

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الشروط الخاصة بالالتحاق بالدبلومة التدريبية "Pro" التي وافق الاتحاد الإفريقي "CAF" على إقامتها في مصر للمرة الأولى.

وتتمثل الشروط الأساسية للالتحاق بالدبلومة التدريبية "PRO" في التالي:

* الحصول على دبلومة (A) من CAF منذ خمس سنوات على الأقل.

* العمل مدربًا لمدة لا تقل عن 5 مواسم كاملة بعد الحصول على الرخصة A من CAF
 إجادة إحدى اللغات الأجنبية بجانب اللغة العربية.

* امتلاك المهارات الأساسية للكمبيوتر.

بيننا تتمثل شروط المفاضلة في التالي:

* مدرب "المنتخبات القومية".

* مدير فني.

* مدرب.

* مدير فني بالدوري الممتاز "داخل أو خارج جمهورية مصر العربية".

* مدرب بالدوري الممتاز "داخل أو خارج جمهورية مصر العربية".

* الحصول على بطولة قارية أو إقليمية (دوري أبطال أفريقيا / كأس الكونفدرالية / السوبر الإفريقي / بطولة عربية).

* الحصول على بطولة محلية (دوري / كأس / كأس الرابطة / كأس السوبر).

* مؤهل دراسي جامعي (عالي).

* اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار النهائي للالتحاق بدبلومة "PRO".

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