الجمعة 30 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الريال السعودي في البنك المركزي بختام تعاملات الأسبوع

الريال السعودى، فيتو
الريال السعودى، فيتو

سعر الريال السعودي ، مع حلول موسم الحج وسفر الحجاج إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، يزداد اهتمام الأفراد بسعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، ويصبح من أكثر الأسئلة بحثًا في محركات البحث ومواقع البنوك.

 

<span style=
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي

وتنشر "فيتو" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه  في البنوك المصرية، مع تحديث لحظى لأسعار العملات على مدار الساعة، حيث شهد سعر الريال السعودى ختام تعاملات الأسبوع، استقرارا أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية. 

<span style=
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

13.24 جنيه للشراء.

13.27 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

13.24 جنيه للشراء.

13.27 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدى اجريكول

13.24 جنيه للشراء.

13.27 جنيه للبيع

<span style=
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قطر

13.24 جنيه للشراء.

13.27 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

13.24 جنيه للشراء.

13.27 جنيه للبيع

<span style=
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك التجارى الدولى 

13.24 جنيه للشراء.

13.27 جنيه للبيع

<span style=
سعر الريال السعودي

 الريال السعودي والاسواق الخليجية 

الريال السعودي يُعتبر من العملات المستقرة نسبيًا، ويحظى بأهمية كبرى في الأسواق الخليجية والدولية نظرًا لارتباطه القوي بالنفط والدولار الأمريكي.

الريال السعودي: تاريخ وقيمة وأهم المعلومات

الريال السعودي (SAR) هو العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية، ويصدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ويُرمز له بـ (ر.س)، ويُقسم إلى 100 هللة.

الريال كعملة رسمية للسعودية

تم اعتماد الريال كعملة رسمية للسعودية في عام 1935، كما كان في البداية مرتبطًا بالريال الفضي ثم بالدولار الأمريكي، وتم تثبيت سعر الصرف عند 3.75 ريال للدولار الأمريكي منذ عام 1986 وشهد الريال تطورات عديدة، منها إصدار العملات المعدنية والبنكنوت بمختلف الفئات.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي


فئات الريال السعودي

  • العملات الورقية: (1 ريال - 5 ريالات - 10 ريالات - 50 ريالًا - 100 ريال - 200 ريال - 500 ريال).

العملات المعدنية: (1 هللة - 5 هللات - 10 هللات - 25 هللة - 50 هللة - 1 ريال - 2 ريال).

قوة الريال السعودي في الاقتصاد

  • يعتمد الريال السعودي بشكل كبير على احتياطات المملكة من النفط، حيث تُعد السعودية من أكبر المصدرين عالميًا.
  • نظام الربط بالدولار يمنحه استقرارًا نسبيًا، مما يجعله عملة قوية في المنطقة.
  • يُستخدم الريال السعودي بشكل واسع في المعاملات التجارية والاستثمارات الإقليمية، كما أنه مطلوب بشدة خلال مواسم الحج والعمرة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزى المصرى البنك المركزى الجنيه المصري في البنوك المصرية الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى الريال السعودي مقابل الجنيه الريال السعودى الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك سعر الريال السعودى سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنوك

مواد متعلقة

تراجع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

البورصة المصرية , مؤشرات EGX تحصد المكاسب , السوق يواجه فترة من الأداء العرضي، وخبراء: خفض الفائدة يعزز شهية المستثمرين

تراجع سعر جرام الذهب بالصاغة مساء اليوم الجمعة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة 30 مايو 2025

الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس (آخر تحديث)

ارتفاع مفاجئ، سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات الأسبوع

الأكثر قراءة

يوجد آثار مهدئات، العينة الحشوية لـ أحمد الدجوي تكشف مفاجأة

سيدة تقتل ابنتها الحامل في قنا بعد رفضها العودة لمنزل الزوجية

الأهلي يتلقى هدية كبرى في كأس العالم للأندية

خوسيه ريبيرو يعقد جلسة مع صفقة الأهلي الجديدة بالتتش

أول صور من حفل زفاف أمينة خليل وأحمد زعتر

حصل عليها من خطيبها، القبض على بلوجر بتهمة نشر فيديوهات عارية لزميلته بأكتوبر

يسرا ودرة وهالة صدقي، نجمات الفن في حفل زفاف أمينة خليل وأحمد زعتر (صور)

الأهلي يقترب من إتمام صفقة لاعب سيراميكا والإعلان غدًا

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

تحذيرات عاجلة من التعليم لطلاب الشهادة الإعدادية خلال امتحانات الترم الثاني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المانجو الصفراء في المنام وعلاقتها بالنجاح والرزق والثروة

أفضل الأعمال للتقرب إلى الله في موسم الحج (فيديو)

ما يستحب للمضحي فعله بالذبيحة قبل التضحية

المزيد
الجريدة الرسمية