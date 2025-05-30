العقيد أحمد محمد عاشور يحصل على زمالة كلية الدفاع الوطني حول استراتيجية مقترحة لاستخدام الأنماط القيادية في تحقيق التميز المؤسسي

حصل العقيد أ ح أحمد محمد عاشور على زمالة كلية الدفاع الوطني، الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، بالقيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برسالة حول “استراتيجية مقترحة لاستخدام الأنماط القيادية في تحقيق التميز المؤسسي (دراسة حالة)”.

واجتمعت لجنة المناقشة والحكم لمناقشة بحث إجازة زمالة كلية الدفاع الوطني للباحث أحمد محمد عاشور، الدفعة (95) حربية، بعنوان “ استراتيجية مقترحة لاستخدام الأنماط القيادية في تحقيق التميز المؤسسي (دراسة حالة)”، تحت إشراف أ د علي أحمد عبد القادر، ومراجعة اللواء أ ح د بهاء الحريشي.

حضر المناقشة عدد من الخبراء والمسئولين من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

وتكمن الأهمية العلمية للدراسة في محاولة فهم وإدراك كيفية تأثير كل نمط على أداء المؤسسة، من خلال تحليل الأنماط القيادية المختلفة، مثل القيادة التحويلية، التوجيهية، والتمكينية، فيمكن للمؤسسة تحديد الأنسب لتحقيق التميز المؤسسي في سياقات معينة.

وتكتسب أهمية الدراسة العملية في توفر رؤية واقعية وملموسة حول كيفية تطبيق الأنماط القيادية في بيئة العمل الفعلية، حيث تساعد على تحديد التحديات والفرص التي قد تواجه القيادة أثناء تنفيذ استراتيجيات التميز المؤسسي، من خلال التجربة الميدانية، كما تسهم الدراسة العملية في تحسين أساليب اتخاذ القرارات وتطوير المهارات القيادية لدى القادة داخل المنظمة، مما ينعكس إيجابيا على تحسين جودة الأداء العام وتحقيق التميز المستدام.

وأثنت لجنة المناقشة في كلمتها على الجهد المتميز للباحث في البحث ككل، الذي يساهم توصياته في تطوير وتنفيذ الخطط الإستراتيجية التي تضمن تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية، بالإضافة إلى مراقبة التغيرات في البيئة الخارجية، وتقديم حلول مبتكرة لتعديل استراتيجيات المؤسسة بما يتناسب مع تلك المتغيرات، فضلا عن تحقيق التكامل بين الإدارات وزيادة الكفاءة والإنتاجية، مما يسهم في تحقيق الأهداف المؤسسية بشكل أسرع وأكثر فعالية، وتحسين عملية اتخاذ القرار من خلال تبادل المعلومات وتعزيز الابتكار والإبداع.

ومنحته اللجنة، إجازة البحث بتقدير امتياز، وأوصت الباحث بنشر تلك الاستراتيجية في المجلات العلمية.

وتقدم الباحث بالشكر والتقدير للقائمين على المنظومة التعليمية بهذا الصرح العريق بقيادة اللواء أح عاطف عبد الرؤوف مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية الذى لم يدخر جهدًا لتيسير وتطوير العملية التعليمية بالأكاديمية، والسيد اللواء أح حسام عكاشة ، مدير كلية الدفاع الوطني ومعاونيه من نخبة مستشارى الكلية وأعضاء هيئة التدريس، والدكتور على عبد القادر، مشرف البحث على دعمه المستمر، وما قدمه من علم وخبرة متميزة، وعلى متابعته خلال فترة إعداد البحث، وإتاحته الفرصة بالكثير من وقته الثمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.