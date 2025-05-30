عبد الحليم علام للمحامين الجديد: نقابتنا الأعرق وتضم 500 ألف عضو

عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الجمعة، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، ترأسها عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي.

حلف اليمين للمحامين الجدد

وأكد النقيب العام، أن نقابة المحامين المصرية تعد أعرق نقابة مهنية في الوطن العربي ولها تاريخ مشرف، ويشرف أي شخص الانتماء إليها، ونتمنى أن تكونوا إضافة مهنية قوية للمحاماة ونقابة المحامين.

وعبر نقيب المحامين عن سعادته بتواجده بين شباب المحامين، مؤكدًا أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي، ويظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته، منوهًا إلى أنه بعد أداء قسم المحاماة يتمتع كل محامٍ بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات تجاه مهنة المحاماة.

٥٠٠ ألف محام في مصر

وأكد عبدالحليم علام، أن نقابة المحامين تضم 500 ألف عضو، ولكل واحد منهم أسرة مكونة من زوج وزوجة وأطفال، وهذا ما يجعلنا نقول بلغة الأرقام إن النقابة ترعى مصالح ما يقرب من 2 مليون فرد، فهي بمثابة دولة صغيرة، ولكنها دولة بإمكانيات وموارد ذاتية.

اختبارات المحامين الجدد

وأوضح أن نقابة المحامين وضعت اختبارات مثل كل المؤسسات والهيئات، ويخضع المحامي لهذه الاختبارات، وتقبل النقابة الأعداد المسموح بها، متابعًا: «سنعمل جاهدين على تدريب شباب المحامين تدريبًا جيدًا يؤهلهم لسوق العمل».

وأكد عبد الحليم علام، أن نقابة المحامين مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة، ولها أن تأخد الكم الذي تحتاجه فقط من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، مشيرًا أنه تم وضع ضوابط وأسس للقيد بنقابة المحامين حتى يضمنوا دخول المستحقين فقط.

حضر جلسة حلف اليمين، محمد الكسار، وكيل النقابة، ومحمود الداخلي، الأمين العام للنقابة، ويحيى التوني، وناصر العمري، أعضاء المجلس.

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