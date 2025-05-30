غرق طالب جامعي في النيل بالمنوفية

لقى طالب جامعي مصرعه غرقًا فى نهر النيل ، المار بقرية منشأة جريس التابعة لمركز أشمون، فى محافظة المنوفية، وتم انتشال جثمانه بمعرفة الأهالى، وجرى نقله لمستشفى أشمون العام.

الأهالى تنتشل جثة الطالب

وتلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بتلقى المركز بلاغًا من أهالى منشأة جريس يفيد بانتشالهم لجثة المدعو محمد. س. ع 20 سنة، طالب جامعى، من نهر النيل المار بالقرية، وتم نقله لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أشمون العام.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.