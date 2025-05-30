الجمعة 30 مايو 2025
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غرق طالب جامعي في النيل بالمنوفية

غرق طالب جامعى فى
غرق طالب جامعى فى النيل بالمنوفية

لقى طالب جامعي مصرعه غرقًا فى نهر النيل ، المار بقرية منشأة جريس التابعة لمركز أشمون، فى محافظة المنوفية، وتم انتشال جثمانه بمعرفة الأهالى، وجرى نقله لمستشفى أشمون العام.

الأهالى تنتشل جثة الطالب

وتلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بتلقى المركز بلاغًا من أهالى منشأة جريس يفيد بانتشالهم لجثة المدعو محمد. س. ع 20 سنة، طالب جامعى، من نهر النيل المار بالقرية، وتم نقله لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أشمون العام.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية محافظة المنوفية مركز أشمون فى محافظة المنوفية مستشفي اشمون العام مستشفي اشمون

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