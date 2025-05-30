الجمعة 30 مايو 2025
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أخبار مصر

السيسي ورئيس وزراء اليونان يؤكدان دفع العلاقات الاستراتيجية بين مصر واليونان لتحقيق مصالح الشعبين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليونان
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أكد الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان حرصهما على الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين، والتزامهما بالاستمرار في دفع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات بما يتفق مع طابعها التاريخيّ ويحقق مصالح الشعبين الصديقين.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجانبين أكدا حرصهما على الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين، والتزامهما بالاستمرار في دفع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات بما يتفق مع طابعها التاريخيّ ويحقق مصالح الشعبين الصديقين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال شهد التأكيد على التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة، وهو ما يرسخه الحكم القضائى الصادر مؤخرا في هذا الصدد، والذي جاء ليتسق مع حرص مصر على قدسية الأماكن الدينية والكنسية، وتأكيد القيمة التراثية والروحية والمكانة الدينية الفريدة لدير سانت كاترين.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

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