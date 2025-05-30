94 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج غدا

تنطلق غدًا السبت الموافق 31 مايو 2025 وحتى الأربعاء 4 يونيو 2025 امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، والتي يؤدي خلالها (94,327) طالبًا وطالبة الامتحانات داخل (485) لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

ووفقًا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية يوم السبت 31 مايو امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء، ويوم الأحد 1 يونيو مادتي الدراسات الاجتماعية والهندسة، كما يؤدي الطلاب امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية يوم الاثنين 2 يونيو، ومادتي الجبر والإحصاء والتربية الدينية يوم الثلاثاء 3 يونيو، وتُختتم الامتحانات يوم الأربعاء 4 يونيو بمادتي اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وكانت مديرية التربية والتعليم بسوهاج قد انتهت من مراجعة جميع الاستعدادات الخاصة بأعمال الامتحانات.

وعقد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أعمال الامتحانات، عدة اجتماعات مع مديري الإدارات ووكلاء الإدارات التعليمية ورؤساء لجان الإدارة والنظام والمراقبة لامتحانات الشهادة الإعدادية ورئيس المطبعة السرية بالمديرية، وتم خلال الاجتماعات التأكيد على تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن جاهزية جميع اللجان الامتحانية بمختلف الإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب، مع التشديد على توفير كافة الإمكانيات وسبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

ووجه وكيل الوزارة وقيادات المديرية بضرورة تنفيذ الضوابط والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات، بما في ذلك حضور الطلاب بالزي المدرسي ومنع ارتداء أي زي مخالف، والتشديد على منع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي على كل من يخالف القرارات والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، بهدف توفير بيئة آمنة وهادئة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

كما تم التوجيه بأهمية التنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالمحافظة لإزالة جميع الإشغالات بجوار أسوار المدارس المخصصة لامتحانات الشهادة الإعدادية، وكذلك التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين خطوط سير السيارات المخصصة لنقل الامتحانات إلى اللجان الامتحانية وتأمين اللجان من الخارج لتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان.

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